Es ist Mittwochnachmittag, kurz vor halb vier. Im Warschauer Nationalstadion drängen sich vor dem deutschen Delegationsbüro die Journalisten. Sie warten auf die vielleicht einzige Gelegenheit, auf diesem Klimagipfel mit Peter Altmaier zu sprechen.

Doch der deutsche Umweltminister lässt sie warten. Zuerst dürfen nur Kamerateams in den Verhandlungsraum. Fernsehbilder sind wichtig für einen Minister, der mitten in Koalitionsverhandlungen steckt und noch nicht weiß, welches Amt er in Zukunft bekleiden wird.



Erst als Altmaier seine O-Töne für das Fernsehen abgegeben hat, dürfen auch die anderen Journalisten in den Konferenzraum. Auf dem Tisch stehen die Überreste eines hektischen Nachmittags: Ein paar Gläser mit Salzstangen, drei Berliner, ein paar Softdrinks. Altmaier trinkt Cola Zero.

Sein Aufenthalt in Warschau ist mit Terminen vollgestopft – und viel kürzer als geplant. Eigentlich wollte der Minister schon einen Tag vorher anreisen, um auf dem Klimagipfel ausgeruht am Mittwoch zu reden. Doch ein Kabinettsfrühstück am Mittwochmorgen durchkreuzt den Plan. Schließlich kommt er erst am späten Vormittag in der polnischen Hauptstadt an, für eine sechsstündige Stippvisite.

Der Warschauer Übergangsgipfel UN-Klimakonferenz Warschau Der Warschauer Gipfel ist ein Arbeitstreffen auf dem Weg zur Pariser Klimakonferenz im Jahr 2015. Dort soll ein Klimaschutzvertrag beschlossen werden, der alle Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer in die Pflicht nimmt und spätestens 2020 in Kraft tritt. Das wurde 2011 in Durban beschlossen. Damals ging es um die Verlängerung des Kyoto-Protokolls und die Frage, wer durch den Nachfolgevertrag zu Klimaschutz verpflichtet werden könnte: nur die Industrieländer oder auch andere Staaten? Man wurde nicht einig – und vertagte die Übereinkunft bis Paris. In Warschau soll ein Arbeitsplan für den Weg dorthin festgelegt werden. Emissionsziele Um konkrete neue Emissionsziele geht es in Warschau nicht. Im Gegenteil: In der ersten Woche des Gipfels kündigten Australien und Japan sogar an, künftig eine laxere Klimaschutzpolitik zu betreiben. Auch die Europäer haben nicht mehr die Führungsrolle von einst inne. Erst im kommenden Jahr sollen die größten Wirtschaftsnationen der Welt eigene Emissionsziele ankündigen. Passiert das nicht, wird die Zeit bis zum Pariser Gipfel schon wieder knapp. Dafür, dass die Emissionen künftig sinken, sind zwei Konferenzen des kommenden Jahres deshalb wichtiger als Warschau: Im September lädt Ban Ki Moon zu einer Klimakonferenz in kleinerem Kreis, und voraussichtlich im Dezember tagt der nächste Klimagipfel der Vereinten Nationen in Lima. Klimafinanzen Bei den Verhandlungen in Warschau geht es um viel Geld. Strittig ist zum Beispiel, wie ein Verfahren aussehen kann, das die Entwicklungsländer für Verluste und Schäden aus dem Klimawandel (loss and damage) entschädigt, und wie der Grüne Klimafonds finanziert werden soll. Die Industrieländer haben 2010 in Cancún versprochen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar an die Entwicklungsländer zu zahlen, damit die sich an den Klimawandel anpassen und eigene Emissionen senken können. Woher das Geld kommen soll, ist noch völlig offen. Erste Gelder sollen schon vor 2020 fließen – aber auch das klappe nicht, sagen Umweltorganisationen. Aus Sicht der Entwicklungsländer sind die Finanzen der wichtigste Punkt in Warschau.

Das ist bemerkenswert. Deutschland spielt eine wichtige Rolle in den internationalen Klimaverhandlungen. In der Vergangenheit waren es oft deutsche Minister, welche die Verhandlungen antrieben. Für Altmaier aber sind die Verhandlungen um die heimische Energiewende wichtiger. Am Donnerstag gehen die Koalitionsgespräche in die nächste Runde, da will er dabei sein.



Mittwoch, ein Uhr mittags in Warschau: Altmaier tritt im Plenum ans Mikrofon. Er hat nur ein paar Minuten für seine Rede. Trotzdem nimmt er sich Zeit für Grundsätzliches: Er erklärt, wie wichtig es sei, hier in Warschau die Vorbereitungen dafür zu treffen, dass in zwei Jahren in Paris ein für alle Staaten verpflichtendes Klimaabkommen geschlossen wird. "Es ist die wichtigste Aufgabe menschlicher Solidarität im 21. Jahrhundert", sagt er.

Der Minister fordert "substanzielle und verlässliche Finanzzusagen". Deutschland selbst werde bis zum Ende des Jahres 30 Millionen Euro für die Anpassung an den Klimawandel geben, verspricht er, und sagt: "Wir bereiten uns darauf vor, einen signifikanten Beitrag zum Green Climate Fonds zu leisten."