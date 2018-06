Es ist einer der gängigsten Kritikpunkte am vielzitierten deutschen Jobwunder: In Wirklichkeit, sagen die Kritiker, sei in den vergangenen Jahren gar keine zusätzliche Arbeit entstanden. Es gebe zwar mehr Jobs als früher, aber gar nicht mehr Arbeitsstunden. Heute würden wir alle zusammengerechnet genau so viel arbeiten wie vor zehn, zwanzig Jahren. Pustekuchen, Jobwunder?

Ein an diesem Dienstag veröffentlichter Datenreport 2013 scheint diese Sichtweise zu unterstützen. Bei der Vorstellung des Reports, einer Sammlung von Studien verschiedener Forschungsstellen, erklärte Roderich Egeler, der Präsident des Statistischen Bundesamts: "Das sogenannte deutsche 'Jobwunder' relativiert sich jedoch, wenn man nicht nur die Personen betrachtet, sondern die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und damit das Arbeitsvolumen." Zwar seien heute mehr Menschen erwerbstätig als je zuvor. Insgesamt aber arbeiteten die Deutschen weniger als noch im Jahr 1991. Unterm Strich werde heute nicht mehr gearbeitet, sondern weniger. Das Wunder sei also nur halb so gut.

Doch diese Kritik ist falsch – oder geht zumindest haarscharf an den eigentlichen Problemen vorbei. Wer so argumentiert, geht davon aus, dass es das Ziel der Politik sein sollte, uns allen immer mehr Arbeitsstunden aufzubürden. Ein höheres Arbeitsvolumen ist aber kein Selbstzweck und per se erstrebenswert. Im Gegenteil: Mehr Wohlstand geht auf lange Sicht mit weniger Arbeit einher, und das ist auch gut so.

Man muss beim Arbeitsvolumen zwei Trends unterscheiden: Langfristig arbeiten wir in der Summe immer weniger. Das ist nahezu in allen Industrieländern der Welt so und gilt seit Gründung der Bundesrepublik auch hierzulande. Seit 60 Jahren geht die Summe der geleisteten Arbeitsstunden pro Person zurück. Die Produktivität ist gestiegen – wir können also mehr Güter in einer Arbeitsstunde herstellen als früher. Das nutzen wir, um einerseits tatsächlich mehr und bessere Produkte zu erstellen (das Auto mit Klimaanlage und allem Pipapo), andererseits um mehr Freizeit zu haben. Das gilt nicht für jeden Einzelnen, für die Gesellschaft als Ganzes aber schon. Heute sind mehr Urlaubstage als früher die Regel, die Fünftagewoche ist die Norm, vielfach gilt die 35- oder 37-Stunden-Woche und viele Menschen arbeiten bewusst Teilzeit. Vor allem aber leisten wir uns heute mehr Jahre im Ruhestand als je zuvor.

Dass es auch Menschen gibt, die unfreiwillig Teilzeit arbeiten, steht dabei außer Frage. Für viele ist die Arbeitszeit etwas, was sie nur sehr eingeschränkt selbst gestalten können – das war früher so und das ist heute so. Aber wahr ist eben auch, dass die Arbeitszeit pro Person nicht seit den Agenda-Reformen zurückgeht, sondern seit den fünfziger Jahren. Der Trend ist eine nahezu gerade Linie, die schräg nach unten zeigt. Es spricht viel dafür, dass nicht bloß die mal steigende, mal sinkende Arbeitslosigkeit ausschlaggebend ist oder irgendeine Reform von Minijobs. Deshalb ist es zunächst einmal keineswegs ein schlechtes Zeichen, wenn wir heute weniger arbeiten als 1991 – wie es der Chef des Statistischen Bundesamtes suggeriert.

Das Arbeitsvolumen folgt außerdem einem zweiten, kurzfristigeren Trend: der Konjunktur. In Boomzeiten steigt die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, in Rezessionszeiten sinkt sie. Auf vier, fünf Jahre gesehen kann es deshalb durchaus ein Alarmsignal sein, wenn das Arbeitsvolumen schrumpft. Besonders drastisch geschah das kurz nach dem Ausbruch der Weltfinanzkrise im Jahr 2008. Unterm Strich ist das Arbeitsvolumen zuletzt aber wieder gestiegen, es liegt jetzt sogar höher als Mitte der neunziger Jahre. Darin spiegelt sich die sensationell gut erholte Konjunktur. Das meinen jene, die vom Jobwunder sprechen, und darauf bezogen ist der Begriff auch völlig berechtigt.

Entscheidend ist aber ohnehin weniger die Summe der Stunden als ihre Verteilung: Ist der Wohlstandszuwachs – also das Mehr an Gütern und Freizeit – fair verteilt? Hat jeder die Chance, wenigstens annähernd selbst mit darüber zu bestimmen, ob er seine Arbeitszeit verringert oder erhöht? Ganz sicher ist das nicht so. Auch darüber gibt der Datenreport 2013 Auskunft. Ein zuletzt sogar gestiegener Anteil der Bevölkerung verfügt über deutlich weniger Einkommen als der Durchschnitt und gilt deshalb als armutsgefährdet. Obwohl wir in jüngster Zeit mehr arbeiten und auch die Summe aller Löhne zuletzt stark gestiegen ist (seit 2008 um 21 Prozent laut Statistischem Bundesamt), gibt es Verlierer, die an diesem Wohlstandszuwachs zu wenig teilhaben. Das ist die Kehrseite des Jobwunders. Es geht also darum, Wohlstand und Arbeit besser zu verteilen – und nicht um mehr Arbeit um jeden Preis.