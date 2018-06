ZEIT ONLINE: Herr Schwarze, ein Streitpunkt auf dem Klimagipfel in Warschau ist eine Forderung der Entwicklungs- und Schwellenländer: Sie wollen einen Ausgleich für die Schäden, die in ihren Ländern durch den Klimawandel entstehen. Warum beharren diese Staaten so sehr darauf?

Reimund Schwarze: Es geht vor allem um Bangladesch, aber auch um die AOSIS-Gruppe ...

ZEIT ONLINE: ...ein Bündnis von kleinen Inselstaaten, die dem Klimawandel besonders ausgesetzt sind ...

Schwarze: Diese Inseln werden untergehen. Das lässt sich schon heute nicht mehr verhindern. Der Meeresspiegel wird um 1,50 Meter oder mehr steigen. Die Bewohner der Inseln werden abwandern. Die Staaten fordern deshalb einen Rechtsanspruch auf Entschädigung. Die Fachleute sprechen dabei von loss and damage.

ZEIT ONLINE: Wie könnte denn die Entschädigung aussehen? Sollen diese Menschen anderswo Land und Häuser bekommen?

Schwarze: Im Prinzip schon. Schon in Doha haben die Teilnehmer über Entschädigungen diskutiert. Damals war man sogar schon weiter. In Warschau fangen wir wieder an, über Grundsatzfragen zu sprechen.

ZEIT ONLINE: Inwiefern?

Schwarze: Aus meiner Sicht hatten wir uns schon geeinigt, dass wir bestehende Vereinbarungen nutzen, um den Umgang mit Klimaschäden zu regeln. Jetzt steht plötzlich wieder die Gegenposition im Raum, die die Entschädigungen völlig unabhängig regeln will. Da waren wir eben schon weiter.



ZEIT ONLINE: Wie will man überhaupt messen, welche Schäden durch den Klimawandel entstehen? Im Fall der Südseeinseln mag das einfach sein. Aber wie will man berechnen, welchen Anteil der Taifun-Schäden auf den Philippinen zum Beispiel auf den Klimawandel zurückzuführen ist?

Reimund Schwarze beobachtet derzeit den Klimagipfel in Warschau. Schwarze ist am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig Spezialist für ökonomische Fragen des Klimawandels und internationale Klimaverhandlungen.

Schwarze: Das ist praktisch nicht abgrenzbar. Auch der jüngste IPCC-Report weiß darauf keine Antwort. Wie hoch die Schäden sind, hängt immer auch von sozioökonomischen Faktoren ab. Sie bestimmen, wie verwundbar ein Land ist. Das alles wird auch dadurch beeinflusst, wie stark sich das Land dem Klimawandel anpasst. Das Beispiel der Inseln ist sehr plastisch und eindeutig. In Ländern wie Pakistan ist die Sache komplexer. Wenn dort Menschen wegen extremen Wetterereignissen ihre Heimat verlassen, werden sie innerhalb des Landes migrieren und nicht ins Ausland gehen.



ZEIT ONLINE: Wie ist es in Bangladesch?



Schwarze: Nehmen Sie Menschen, die nach einer Flut ihre Heimat verlassen, weil sie Angst vor erneuten Überschwemmungen haben. Man könnte sagen, das ist ein Schaden, der durch den Klimawandel entstanden ist, also loss and damage. Man könnte aber auch sagen, wenn Bangladesch mehr in die Anpassung an den Klimawandel investiert hätte, wären die Schäden geringer ausgefallen. Das ist schwer voneinander abzugrenzen.