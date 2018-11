Die Deutschen gefährden mit dem Koalitionsvertrag die Zukunft der Währungsunion, schreibt der Amerikaner Adam Posen. Er wirft der Großen Koalition vor, zu wenig zu investieren.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD missachtet zielstrebig, woran es seit Jahren im Euro-Raum und in Deutschland mangelt: an Investitionen. Die Vereinbarung sieht zusätzliche staatliche Investitionen in Höhe von 23 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre vor. Das sind gerade einmal 0,2 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung pro Jahr. Auch die hochgepriesenen und versprochenen zusätzlichen Forschungsausgaben sind im Wesentlichen altes Geld, das umgewidmet wird.



Hinzu kommt: Die Vereinbarung von Union und SPD hält das Problem der hohen Altschulden in den Euro-Krisen-Ländern völlig fern von Deutschland. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die schlechten Schulden im Süden ein Resultat unüberlegter Kredite nordeuropäischer Banken (auch deutscher Institute) sind. Außerdem verfolgt die Große Koalition die Absicht, den kuscheligen Teil der Bankenwelt mit Sparkassen- und Genossenschaftsbanken vor dem Zugriff der Europäischen Bankenaufsicht zu schützen.

Das alles zusammen bedeutet weitere fünf oder mehr Jahre mickriger Investitionen in der Euro-Zone. Für kleine Unternehmen in den Südländern wird es weiterhin nahezu keine Kredite geben, den Regierungen dieser Länder bleibt wiederum kaum Spielraum für öffentliche Investitionen. Sie werden damit beschäftigt sein, die eigenen Schulden zu restrukturieren und die Banken mit neuem Kapital zu versorgen. In Deutschland, wo ein ausgeglichener Haushalt mehr Investitionen möglich gemacht hätte, werden die Ersparnisse der Bürger lieber in niedrigverzinste Anlageformen von Unternehmen und wettbewerbsunfähigen Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken gesteckt. Man kann es auch so sagen: Die neue Koalition wirft Europas ökonomische Zukunft weg, im Ausland wie daheim.

Adam Posen leitet seit Anfang des Jahres das Peterson Institute, einen Thinktank in Washington/USA. Der Ökonom war zuvor Mitglied des Geldpolitik-Komitees der Bank of England. Der Amerikaner gilt als einer der führenden Experten für Geld- und Finanzpolitik.

Manche Befürworter der Koalitionsvereinbarung mögen solche Einwände ignorieren. Sie verweisen auf die Rekordbeschäftigung in Deutschland und die konstant hohen Handelsüberschüsse. Warum sollten in einer solchen Situation die öffentlichen und privaten Investitionen zu gering sein? Andere gehen sogar noch weiter und behaupten, der Ruf nach mehr Investitionen sei populistisch und untergrabe Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit. Der Anteil der Investitionen sei seit Jahren gleich und rangiere etwa auf dem Niveau der USA, weshalb das nun wirklich kein Grund zur Sorge sei.

Deutschlands Wachstumsstrategie geht zu Ende

Die Argumente übersehen den entscheidenden Punkt. Deutschlands Wachstum beruht seit dem Jahr 2005 im Wesentlichen auf einem wachsenden Arbeitsangebot, eine Folge der Agenda 2010. Zugleich aber sind die privaten Investitionen in keinster Weise gestiegen. Deutschland erlebte also eine Doppelbewegung: Zwar fanden vor allem gering Qualifizierte neue Arbeit, der Kapitalstock pro Arbeitnehmer aber sank. Die Folge ist, dass die Produktivität in Deutschland seither kaum gewachsen ist. Das reale Wachstum der deutschen Volkswirtschaft pro Arbeitsstunde betrug zwischen 2001 und 2007 rund 1,6 Prozent, zwischen 2009 und 2012 lag es sogar darunter, nämlich bei 1,4 Prozent.



Um es deutlicher zu sagen: Der Spielraum, Wachstum auf diese Weise – nämlich durch Ausweitung der Beschäftigung zu erzeugen – wird in den nächsten Jahren immer geringer werden. Das gilt umso mehr, als dass die sogenannten Strukturreformen im Süden der Währungsunion auch dort das Arbeitsangebot erhöhen und die Löhne drücken wird. Eine solche Entwicklung ist nicht nachhaltig und wird auch die deutschen Arbeitnehmer treffen.

Deutschland wäre also gut beraten, seine Investitionen zu erhöhen, damit die Produktivität wieder steigt. Auch sollte das Land solche Schritte im Rest der Währungsunion anregen. Andernfalls werden die Einkommen stagnieren, selbst wenn das Deutschland weiter hohe Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaftet. Kurz gesagt: Deutschland muss nicht weniger sparen, sondern einfach mehr investieren. Und es muss nicht weniger exportieren, sondern einfach mehr importieren. Deutschland und Europa braucht jetzt ein Wachstum, das von Investitionen getrieben ist.