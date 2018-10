Der finanziell angeschlagene ThyssenKrupp-Konzern verkauft nach eineinhalbjährigen Verhandlungen sein verlustreiches Stahlwerk in den USA . Käufer sind für einen Preis von 1,55 Milliarden Dollar (1,14 Mrd Euro) der Weltmarktführer ArcelorMittal und Nippon Steel. Sie wollen gemeinsam die Anlage von ThyssenKrupp im US-Bundesstaat Alabama übernehmen.

Der Essener Stahlkonzern hatte große Hoffnungen auf die Werke in Übersee gesetzt und zwölf Milliarden Euro in die Anlagen investiert. Doch die Stahlwerke in Brasilien und den USA brachten ThyssenKrupp Verluste ein. Vorstandschef Heinrich Hiesinger stellte die Anlagen daher im Mai 2012 zum Verkauf. Für das Werk in Brasilien wird noch ein Käufer gesucht.

Von dem brasilianischen Werk übernehmen die Käufer des US-Werks sechs Jahre lang zwei Millionen Tonnen Rohstahl, teilte ArcelorMittal mit. Damit ist der Absatz der Anlage mit einer Kapazität von 5,3 Millionen Tonnen zunächst zum Teil geklärt. Das Werk erhalte die Option, diese Vereinbarung für weitere drei Jahre zu verlängern. Die Konditionen könnten für ArcelorMittal und Nippon Steel dann aber besser als in der Anfangsphase sein.



Der Verkauf der ThyssenKrupp-Edelstahltochter Inoxum an den finnischen Konkurrenten Outokumpu wird zum Teil rückabgewickelt, teilte ThyssenKrupp mit. Dies führt zu weiteren finanziellen Belastungen. Der Konzern kappt alle Verbindungen zu Outokumpu.



Der Konzern plant nun eine Kapitalerhöhung. Diese soll unter Ausschluss des Bezugsrechts bis zu zehn Prozent betragen, teilte ThyssenKrupp mit. Wann es dazu kommt, hänge auch von den Bedingungen des Kapitalmarktes ab. Im Geschäftsjahr 2012/13 fuhr ThyssenKrupp einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro ein – im Vorjahr war es ein Minus von fünf Milliarden Euro gewesen. Es gibt erneut keine Dividende. Die Schulden reduzierte der Konzern von 5,8 Milliarden auf fünf Milliarden Euro.