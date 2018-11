Die Euro-Finanzminister haben offenbar Fortschritte in den Beratungen über die künftigen Regeln zur Abwicklung von Krisenbanken gemacht. "Wir sind ein gutes Stück vorangekommen", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Nacht, ohne Einzelheiten zu nennen. EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn sprach sogar von einem "entscheidenden Durchbruch".

Die Euro-Finanzminister versuchten in der Nacht die Frage zu klären, wer für die Abwicklung einer Bank zahlt, wenn die vereinbarte Beteiligung von Inhabern, Gläubigern und reichen Anlegern sowie die Mittel im gemeinsamen Abwicklungsfonds nicht ausreichen. Schäuble wehrt sich dagegen, dass in solchen Fällen dann der Euro-Rettungsfonds ESM angezapft werden soll. Die Bundesregierung besteht darauf, dass die EU-Mitgliedsstaaten eine finanzielle Absicherung aufbauen.

Kommissar Rehn sagte, der ESM werde als Absicherung "beteiligt" sein. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici. Er sprach davon, dass der Fonds sich etwa Geld leihen könne.

Die neuen Regelungen müssen vor der Europawahl im Mai auch noch durch das EU-Parlament. Die Abgeordneten könnten noch signifikante Änderungen verlangen. Einigkeit herrscht an einem Punkt: "Bei Bankenrettungen sind Einlagen unter 100.000 Euro ohne Wenn und Aber tabu", sagte der Parlamentsunterhändler Peter Simon (SPD). Um Spareinlagen abzusichern, müssten die Banken in der EU wie in Deutschland nationale Vorsorgefonds aufbauen.