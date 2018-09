Auf dem chinesischen Geldmarkt hat sich die Lage trotz milliardenschwerer Geldspritzen der Notenbank wieder verschärft. Der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken des Landes kurzfristig frisches Geld besorgen können, stieg den siebten Tag in Folge und erreichte 8,9 Prozent. Innerhalb einer Woche hat sich der Zinssatz damit in etwa verdoppelt. Er nähert sich wieder dem Rekordhoch von 10,77 Prozent, das im Juni erreicht wurde.

Die Zentralbank hatte deshalb umgerechnet mehr als 36 Milliarden Euro an kurzfristigen Krediten für Banken bereitgestellt. Am Geldmarkt versorgen sich Banken gegenseitig mit Liquidität – stark steigende Zinsen können auf eine drohende Kreditklemme hindeuten.

Die jüngste Entwicklung erinnert an die Probleme am Geldmarkt im vergangenen Sommer, die zu Ängsten vor einer Bankenkrise führten. Letztlich half die Notenbank damals mit zusätzlichem Geld.



Billionen-Schulden der Kommunen

Auch die chinesischen Kommunen versinken einer Studie zufolge in Schulden. Nach Angaben der staatlichen Denkfabrik Chinese Academy of Social Sciences lag der Schuldenstand Ende 2012 bei 19,9 Billionen Yuan (rund 2,4 Billionen Euro), berichtete die Security Times. "Wir müssen den Schuldenstand mit großer Aufmerksamkeit beobachten", zitiert sie aus der Studie.



Zusammen mit den Schulden der Zentralregierung summierten sich die Verbindlichkeiten auf knapp 28 Billionen Yuan, was 53 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung entspreche. Zum Vergleich: In Deutschland liegt diese Quote bei rund 80 Prozent.