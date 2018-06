Die Transportstraßen sind wie Narben in der Landschaft. Trucks und Züge befördern Eisenerze von den Minen zum Hafen in Port Hedland. Von dort werden sie verschifft. Wir sind im Westen Australiens, in der Region Pilbara, einem Areal, das so groß ist wie Spanien. Hier lagern die weltweit größten Vorkommen an Eisenerzen. Ausgebeutet werden sie von den Bergbaufirmen Rio Tinto und BHB Billiton. Beide stehen wegen der Umweltschäden, die der Bergbau hinterlässt, in der Kritik. Wir zeigen, wie der Bergbau die Region und die Landschaft verändert hat.