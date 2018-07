Die US-Notenbank macht erste Abstriche an ihrer extrem lockeren Geldpolitik. Die monatlichen Käufe von langfristigen Staatsanleihen und Immobilienpapieren würden von 85 auf 75 Milliarden Dollar pro Monat reduziert, teilte die Federal Reserve mit. Der Leitzins bleibe aber auf dem historischen Tiefstand zwischen Null und 0,25 Prozent.

Die Entscheidung ist ein Zeichen dafür, dass die Notenbank ihre starke Unterstützung für die Wirtschaft seit der Finanzkrise lockert. Die Fed begründete den Schritt damit, dass sich der Arbeitsmarkt verbessert habe, auch wenn die Erwerbslosenquote noch zu hoch sei. Zudem seien Risiken durch die Haushaltspolitik in den USA gesunken.

Die Wall Street, die nach den Konjunkturhilfen der Fed Rekordstände erreichte, reagierte positiv auf die Entscheidung. Der Dow-Jones-Index mit den 30 Standardwerten legte knapp ein Prozent zu. Börsianer sagten, es handele sich eher um einen symbolischen Schritt der Fed. Es sei aber weiter unklar, bis wann die Notenbank am Markt Wertpapiere aufkaufe.

Notenbank rechnet mit weniger Arbeitslosen

Die Fed erwartet, dass die Arbeitslosigkeit in den USA in den kommenden zwei Jahren weiter sinken wird. Im nächsten Jahr soll sie bei 6,3 Prozent liegen, 2015 bei 5,8 Prozent. Das Wirtschaftswachstum liege in diesem Jahr wahrscheinlich bei zwei Prozent. 2014 soll es 2,8 bis 3,2 Prozent erreichen. Die Anleihenkäufe könnten daher künftig mit angemessener Geschwindigkeit weiter reduziert werden, dafür gebe es aber keinen verbindlichen Zeitplan.



Der Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik gilt als eine sehr schwierige Aufgabe. Das Risiko ist, dass die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft nervös reagieren und die Konjunktur geschwächt wird. Die Fed hatte bereits seit Monaten angekündigt, die Notenpresse auf lange Sicht schrittweise zu drosseln, da sich die US-Konjunktur langsam erholt.

Die Entscheidung kam kurz vor dem Abtritt von Ben Bernanke als Fed-Chef. Von Februar 2014 an wird Janet Yellen sein Amt übernehmen. Die 67-Jährige war bislang Vize-Chefin der Notenbank. Viele Fed-Beobachter hatten erwartet, dass Bernanke ihr die Abkehr von der lockeren Geldpolitik überlassen würde.