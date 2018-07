Den Seitenhieb auf den großen Konkurrenten aus Kalifornien konnte sich Seungho Ahn nicht verkneifen. "Samsung und Google zeigen dem Rest der Branche, dass man von einer Kooperation stärker profitiert als von unnötigen Streitigkeiten über Ideen", sagte der Chef von Samsungs Patentsparte am Montag. Da hatten die beiden Unternehmen gerade eine groß angelegte Kooperation der beiden Geschäftsbereiche angekündigt. Für die Technologiebranche, so Ahn, sei "dieser Deal von großer Bedeutung". Seit Apple die Koreaner im Frühjahr 2011 mit dem Vorwurf des Ideenklaus verklagt hat, bekriegen sich die beiden Hersteller vor Gericht – ein Ende ist nicht in Sicht.

Nur wenige Stunden später bekam der iPhone-Hersteller aus Cupertino erneut Gegenwind. Nach Börsenschluss legte Konzernchef Tim Cook die jüngsten Geschäftszahlen vor – und sorgte damit für wenig Begeisterung. Zwar konnte Apple die Verkaufszahlen dank eines guten Weihnachtsgeschäfts im Vergleich zum Vorjahr steigern. Doch mit 51 Millionen Geräten setzte der Konzern vier Millionen iPhones weniger ab als die Analysten an der Wall Street vorhergesagt hatten. Entsprechend enttäuscht zeigten sich Anleger: Sie schickten die Aktie auf Talfahrt. "Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt der Druck auf Apple schon jetzt bei 11", fasste IT-Analyst Robert Enderle aus dem kalifornischen San Jose zusammen.

Es läuft nicht rund für Apple. Auf fast allen wichtigen Märkten ist der Konzern im Smartphone-Geschäft in Bedrängnis geraten. In den USA, Europa, Lateinamerika und China hält Google mit seinem mobilen Betriebssystem Android inzwischen einen Anteil von mindestens 50 Prozent. In einigen Regionen sind es laut dem Marktforscher Kantar Research sogar mehr als 75 Prozent – Tendenz steigend. An der Börse ist der Konzern derzeit mit mehr als 1.100 Dollar doppelt so teuer wie Apple.



Hausgemachte Probleme

Die Schuld sehen viele bei Apple selbst. Denn der Konzern tut sich mit wirklichen Neuerungen seit Jahren schwer. Als Cook im vergangenen Sommer die Technik des ein Jahr alten iPhone 5 in einer Plastik-Ummantelung als iPhone 5c neu auf den Markt brachte, zeigten sich Investoren und Fans frustriert. "Cupertino wird es niemals zugeben, aber das iPhone 5c könnte der erste Flop seit dem Start des iPhones sein", schrieb Tech-Blogger Bryan M.Wolfe vor wenigen Tagen. Wegen schleppender Verkäufe erwägt Apple Berichten zufolge, das Modell ganz einzustellen. Selbst das Flaggschiff iPhone 5s bot, abgesehen von der Sperre per Fingerabdruck, wenig Neues.

Auch bei den Displays hinkt der Konzern seit Jahren hinterher. Während Samsung vor kurzem mit dem Galaxy Round das erste Smartphone mit gebogenem Bildschirm vorstellte, wagte es Apple 2012 zum ersten Mal, den des iPhones zu vergrößern – auf verhaltene vier Zoll. Eine Entscheidung, die spät kommt.