Selbstbewusst und optimistisch trat Obama bei seiner fünften Rede zur Lage der Nation an. Dass er seit Monaten im Umfragetief steckt, merkte man ihm nicht an. Die amerikanischen Wähler sind besonders unzufrieden mit seiner Wirtschaftspolitik. Dabei hatte er am Dienstagabend durchaus Erfolge zu verkünden. Die Arbeitslosenquote ist auf unter sieben Prozent gerutscht, der Immobilienmarkt erholt sich, in Amerikas Industrieproduktion entstehen wieder Jobs – zum ersten Mal seit den neunziger Jahren.



So gut wie heute stand die US-Wirtschaft seit seinem Amtsantritt 2009 nicht da. Doch die Erfolgsgeschichte wurde in Obamas erstem Amtsjahr nach seiner Wiederwahl überschattet vom erbitterten Dauerhaushaltsstreit, den NSA-Spionageenthüllungen und vor allem dem selbstverschuldeten Debakel beim Start seiner Gesundheitsreform. Die gesunde Portion Zweckoptimismus, die Obama an den Tag legte, ist mehr als nötig. Im vergangenen Jahr scheiterten alle seine wichtigen Vorhaben am Widerstand der Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten. Sowohl seine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als auch seine immer wieder versprochene Einwanderungsreform blieben im Kongress hängen.



Der Präsident braucht dringend Rückenwind aus der Wählerschaft, wenn er in diesem Jahr wenigstens ein paar seiner Gesetzesvorhaben durch den Kongress bringen will. Die verbleibenden zwei Jahre seiner zweiten Amtszeit gilt ein Präsident in der Regel als "lahme Ente" (lame duck), für neue Initiativen ist es dann zu spät. Kein Wunder, dass Obama in seiner Rede 2014 als "Jahr des Durchbruchs" und als "Jahr der Tat" auslobte.



Die Ungleichheit nimmt zu



Sein Vorgänger George W. Bush – ähnlich unbeliebt wie jetzt Obama zu diesem Zeitpunkt seiner Amtsperiode – nahm sich als letztes großes Vorhaben die Privatisierung der staatlichen Rentenversicherung vor. Und scheiterte damit so spektakulär, dass sich seine Parteifreunde bis heute nicht mehr an das Thema herantrauen. Anders als Bush hat Obama seine Ambitionen für sein "Jahr der Tat" heruntergeschraubt. Eine Patentreform fordert er. Ein halbes Dutzend neue Forschungs- und Entwicklungszentren. Ein Netz von Erdgastankstellen für Lkw. Erleichterungen für Studenten, ihre Kreditlast zu verringern. Öffentlich finanzierte Vorschulplätze. "Konkrete und praktische" Maßnahmen, wie er selbst sagt.

Viel war im Vorfeld spekuliert worden, was Obama zum Thema soziale Ungleichheit sagen würde. Die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen dem obersten Prozent und der restlichen Bevölkerung sind mit der Grund, warum so viele Bürger so unzufrieden mit ihrem Präsidenten sind. Denn die Erholung der vergangenen Jahre ist an der Mehrzahl der Amerikaner vorbeigegangen. Während die Vermögenden von der Rekordjagd am Aktienmarkt profitieren, stagnieren die Löhne und Gehälter in vielen Bereichen oder gehen gar zurück. Laut den jüngsten Daten liegt das reale mittlere Haushaltseinkommen bei 51.000 Dollar – und damit neun Prozent unter dem bisherigen Höchstwert des Boomjahres 1999.