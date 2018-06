Die Staaten der Europäischen Union sollen den Ausstoß von Treibhausgas bis 2030 um 40 Prozent drosseln. Das sieht ein Strategiepapier vor, das der EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Brüssel vorstellte. Vergleichsjahr ist wie in bisherigen Klimaschutzkonzepten das Jahr 1990.



In dem Papier sieht die Kommission außerdem vor, den Anteil der Nutzung erneuerbarer Energien auf 27 Prozent zu erhöhen.

Bisher verfolgt die EU eine 20-20-20-Strategie: Im Jahr 2020 soll der Ökostromanteil bei 20 Prozent liegen, die CO2-Emissionen sollen um 20 Prozent geringer ausfallen als 1990 und die Energieeffizienz soll um 20 Prozent höher liegen.

Während das nun für 2030 formulierte CO2-Ziel rechtlich verbindlich sein soll, will die Kommission den Mitgliedsstaaten beim Anteil der erneuerbaren Energien mehr Flexibilität einräumen. Von einer Marke für die Energieeffizienz ist in dem Papier bisherigen Informationen zufolge keine Rede mehr.

Neue Ziele ein "ehrgeiziges" Vorhaben

EU-Klimaschutzkommissarin Connie Hedegaard nannte die neuen Ziele ein "ehrgeiziges" Vorhaben. In der vergangenen Woche hatte es Berichte gegeben, die EU wolle sich nach 2020 gar keine verbindlichen Klimaschutzziele mehr setzen.

Die 28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen das Thema auf einem Gipfeltreffen im März diskutieren. Auch das Europäische Parlament berät mit. Bis sich die EU-Institutionen auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt haben, dürften angesichts des langwierigen EU-Gesetzgebungsverfahrens und der unterschiedlichen Positionen noch Jahre vergehen.

Die Vorschläge sollen aber die Basis des Mandats bilden, mit dem die EU-Delegation 2015 zur UN-Klimaschutzkonferenz in Paris reisen will. Auf dem Gipfeltreffen in der französischen Hauptstadt soll ein neues weltweites Klimaschutzabkommen verabschiedet werden.