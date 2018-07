Der deutsche Außenhandel boomt: Im November hat er die Marke von einer Billion Euro überschritten, Tendenz steigend. Vor allem in den USA wird dieser anhaltende deutsche Exportüberschuss kritisch gesehen. Bei einem Treffen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am heutigen Mittwoch in Berlin machte dies US-Finanzminister Jack Lew ein weiteres Mal deutlich.

Lew sagte, eine größere Nachfrage im Inland und mehr inländische Investitionen wären "eine gute Sache" für Deutschland und auch für die Weltwirtschaft. Es sei sehr wichtig, dass die Lücke zwischen Aus- und Einfuhren schrumpfe. Ihm sei allerdings bewusst, dass die Meinungen zwischen seiner Regierung und Deutschland in dieser Frage auseinandergingen, sagte Lew.

Der deutsche Exportüberschuss steht international seit Längerem in der Kritik. Am Mittwochmorgen gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt, dass der Abstand zwischen Aus- und Einfuhren im November 2013 bei 18,1 Milliarden Euro lag. Im Vorjahresmonat waren es 16,9 Milliarden Euro gewesen.

Euro-Zone braucht deutschen Überschuss



Schäuble verwies bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Lew darauf, dass die Euro-Zone insgesamt nur einen sehr geringen Exportüberschuss verzeichne. Ohne den deutschen Überschuss würde sich für die Euro-Länder zusammen ein Außenhandelsdefizit ergeben, sagte der Minister. Dies würde jedoch nichts am Exportdefizit der USA ändern. Im Übrigen werde das deutsche Wirtschaftswachstum bereits maßgeblich von der Nachfrage im Inland getragen.