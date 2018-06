Niemand weiß, wie viele Wanderarbeiter auf der Welt leben. Allein in China sollen 200 Millionen Menschen unterwegs sein. Andere ziehen auf der Suche nach einem besseren Leben ins Ausland: So wie die Gastarbeiter, die vor Jahrzehnten nach Deutschland kamen, oder die Rumänen, die heute ihre Heimat verlassen. In vielen moldawischen Familien bleiben nur die Kinder zurück, wenn die Eltern gehen. Das Museum der Arbeit in Hamburg nennt die Wanderarbeiter die "neue Arbeiterklasse", und stellt noch bis zum März Fotos aus, die sie und ihre Familien porträtieren.