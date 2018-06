Selbst rote Lämpchen können Sigmar Gabriel nicht mehr aufhalten. Seit rund 30 Minuten spricht der neue Wirtschaftsminister an diesem Dienstagmorgen schon über seine Pläne für eine Reform des Ökostroms. Das Handelsblatt hat geladen, im Publikum sitzen alle, die in der Energiebranche wichtig sind: der Vorstandsvorsitzende des Energieriesen RWE, Peter Terium, Ulrich Grillo, der Chef des BDI, die Vorstände von Stadtwerken.



Gabriel hält eine Rede, in der es kracht und poltert, und in der fast alle Seiten schlecht wegkommen. Er kritisiert Biomassekraftwerke ("zu teuer") ebenso wie die EU-Kommission, die der Industrie ihre Rabatte auf die Ökostromumlage nehmen will. Plötzlich blinkt ein rotes Lämpchen am Renderpult auf, das Signal, das Gabriels Redezeit fast zu Ende ist "Das war wohl die Biomassebranche", scherzt Gabriel. Und redet einfach weiter.

Sigmar Gabriel ist in Angriffslaune. Seit vier Wochen ist er erst im Amt, doch schon am vergangenen Wochenende hat er seine Pläne für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgestellt. Der neue Wirtschaftsminister hat es eilig. Er weiß, dass er das EEG am besten bis Ostern reformiert haben sollte, sonst könnte die EU-Kommission neue Probleme machen. Am Mittwoch und Donnerstag soll das Kabinett schon auf seiner Klausurtagung in Meseberg über die Änderungen beraten. Es ist die Woche der Energiewende. Und es ist die Woche von Sigmar Gabriel.



Der Auftritt vor den Größen der Branche kommt dem Minister gerade recht. Zum einen, weil die Industrie zuletzt geklagt hatte, die Regierung ignoriere sie. Dagegen kann er jetzt anreden. Zum anderen, weil er nun allen zeigen kann, wie ernst er seinen Kampf zu nehmen gedenkt. Die Interessenslage im Publikum ist dabei so vielschichtig wie die Probleme selbst. Nicht nur die Vertreter der Kohle- und Atomunternehmen sitzen hier, auch die Chefs der Stadtwerke sind gekommen, die immer öfter auf Erneuerbare Energien setzen.

"Wir sind an der Grenze angekommen"

Sie alle haben gemeinsam, dass sie um die Zukunft ihrer Unternehmen fürchten. Der Energiemarkt in Deutschland steckt tief in der Krise. An der Börse lässt sich kaum noch Gewinn mit Strom machen, Investitionen in neue, effiziente Kraftwerke lohnen sich kaum noch. Gründe dafür gibt es viele: Der dahinsiechende EU-Markt für Klimaschutzzertifikate ist einer von ihnen. Der Boom des Ökostroms ist ein anderer und der ist vom Gesetzgeber gewollt. Dank des EEG hat grüner Strom immer Vorfahrt im Netz. Die Folge: Die Börsenstrompreise brechen ein.

Gabriel weiß das alles. Und er weiß um die überbordende Ökostromförderung: Allein in diesem Jahr werden zwischen 22 und 24 Milliarden Euro zwischen Stromverbrauchern und Ökostromproduzenten umverteilt, mehr als 200 Euro Umlage jährlich zahlt ein durchschnittlicher Haushalt. Man sei "an der Grenze angekommen, was wir unserer Volkswirtschaft zumuten können", sagt Gabriel. "Wir dürfen die industrielle Wertschöpfung nicht aus den Augen verlieren."

Das geht auch in Richtung Brüssel. Gabriel macht keinen Hehl daraus, dass er die Pläne der EU-Kommission für Quatsch hält. Schon seit Monaten kritisiert Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia die Sonderregelungen für die energieintensive Industrie. Aluminiumhütten, Braunkohletagebau und andere Großverbraucher genießen Ausnahmen von der Ökostromumlage, unter Schwarz-Gelb wurden diese Privilegien noch einmal massiv ausgebaut. Mitte Dezember hatte Almunia daher offiziell ein Beihilfeverfahren gegen Deutschland eröffnet.

Gabriel hält dagegen. "Machen wir uns nichts vor", sagt er. "Die Kommission instrumentalisiert das Wettbewerbsrecht, um die nationale Energiepolitik zu europäisieren." Brüssel wolle die Hoheit über die deutsche Energieversorgung. Gabriel versteigt sich zu einer gewagten These: "Manchmal habe ich den Eindruck, das hat mit dem deutschen Leistungsbilanzüberschuss zu tun", sagt er mit Blick auf die Debatte über die deutsche Exportstärke, die in der Kommission und einigen EU-Mitgliedsländern auf Kritik gestoßen ist.

Gabriels Argument: Dank Deutschland profitierten auch andere Länder von den sinkenden Kosten für die Erneuerbaren. Deutschland finanziere die "Lernkurve" in anderen Staaten. "Deutschland schultert sehr viel", sagte Gabriel und fordert dafür von Brüssel mehr Unterstützung. Im Gegenzug sagt Gabriel zu, die Privilegierung der einzelnen Branchen "anhand objektiver, europarechtskonformer Kriterien" zu überprüfen.