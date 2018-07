ZEIT ONLINE: Frau Dusch Silva, nach den Zusammenstößen vom Wochenende sind die streikenden Textilarbeiter von Kambodschas Straßen verschwunden. Zumindest nach außen hin scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Wie schätzen sie die Situation ein?



Sandra Dusch Silva: Die Lage ist immer noch sehr angespannt. Die Regierung lenkt nicht ein. Die Organisationen, mit denen wir in Kambodscha zusammenarbeiten, berichten uns, dass es keine Verbesserungen gab. Immer noch sind einige der Streikenden inhaftiert, manche wurden misshandelt. Wie viele in Haft sind, lässt sich nicht verlässlich sagen.



ZEIT ONLINE: Nachrichtenagenturen zufolge haben die meisten Textilfabriken am Dienstag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Am Mittwoch hieß es, fast alle Arbeiterinnen seien wieder in die Fabriken zurückgekehrt.



Dusch Silva: Sie sind natürlich eingeschüchtert. Ihre zunächst friedlichen Proteste sind mit Gewalt niedergeschlagen worden; fünf Menschen sind gestorben. Jetzt wird es erst einmal keine Demonstrationen mehr geben. Die Leute haben Angst.

ZEIT ONLINE: Unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen denn in Kambodschas Textilindustrie?

Sandra Dusch Silva ist Expertin für Arbeiterrechte und Textilindustrie bei der Christlichen Initiative Romero (CIR). Die CIR ist Teil der weltweiten Kampagne für Saubere Kleidung, einem Zusammenschluss unterschiedlicher Organisationen, die sich für bessere Produktionsbedingungen in der Textilwirtschaft einsetzen.

Dusch Silva: Es sind extrem schlechte Bedingungen. Die Frauen – meist sind es ja Arbeiterinnen – erhalten oft nur befristete Verträge für eine sehr kurze Zeit. Viele kommen vom Land und fühlen eine starke Verpflichtung, ihre Familien finanziell zu unterstützen. Zugleich leben sie aber in der ständigen Angst, ihre Stelle zu verlieren. Dadurch entsteht ein Druck, der Arbeitsschutzregeln wie den Mutterschutz de facto außer Kraft setzt. Die Fabriken sind oft unsicher gebaut, das Licht ist schlecht, die Nähmaschinen sind in keinem guten Zustand, die Sanitäranlagen miserabel. Häufig fehlt es sogar an Trinkwasser. Es ist ein sehr unsicheres Arbeitsumfeld.

ZEIT ONLINE: Was ist mit den Löhnen?

Dusch Silva: Die sind so schlecht, dass sie nicht einmal für eine ausreichende Ernährung reichen. Das führt dazu, dass die Arbeiterinnen sehr viele Überstunden leisten. 70 Wochenstunden oder mehr sind die Regel. Viele arbeiten auch im Akkord. Die Kampagne für Saubere Kleidung hat mit vielen Arbeiterinnen gesprochen und einige in ihrem Alltag begleitet. Dabei kam heraus, dass die Frauen durchschnittlich 1.598 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Das ist etwa die Hälfte dessen, was angesichts ihrer harten körperlichen Arbeit notwendig wäre.

ZEIT ONLINE: Trotz der Überstunden können sie sich nicht genug zu essen leisten?

Dusch Silva: Genau. Egal, wie viel sie arbeiten, es reicht nicht aus. Die Frauen sind extrem dünn. Sie sind oft nicht stark genug, um ihre Arbeit zu schaffen. Oft kommt es in den Fabriken zu Ohnmachtsanfällen. Der Begriff von den Hungerlöhnen trifft es in diesem Fall sehr genau. Das bedeutet: Die Leute haben in Kambodscha für ausreichend Nahrung gestreikt, für ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Und manche sind für ihr Recht auf Nahrung gestorben.



ZEIT ONLINE: Der Mindestlohn in Kambodscha liegt derzeit bei 60 Euro im Monat. Was kann man davon kaufen?

Dusch Silva: Um sich ausreichend Essen zu kaufen, bräuchte eine Arbeiterin 55 Euro im Monat. Für Miete, Gesundheitsvorsorge, Kleidung bleiben dann noch fünf Euro – es ist völlig unmöglich, mit dem Lohn zu überleben. In Phnom Penh kostet eine Ein-Zimmer-Unterkunft monatlich 13 Euro. Mit Überstunden und Akkordarbeit kann eine Arbeiterin auch auf einen Monatsverdienst von 88 Euro kommen, aber selbst das reicht nicht aus.

ZEIT ONLINE: Die Streikenden haben eine Verdopplung des Mindestlohns gefordert.

Dusch Silva: Eine völlig nachvollziehbare Forderung. Das Existenzminimum liegt in Kambodscha bei 285 Euro im Monat, immer noch weit über dem, was die Arbeiter verlangen.

ZEIT ONLINE: Hätte eine Verdopplung der Löhne auf den Endpreis der Textilien, die in Kambodscha produziert werden, überhaupt einen nennenswerten Effekt?