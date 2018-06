Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor falschen Vorstellungen im Zusammenhang mit der Energiewende gewarnt. "Wir dürfen uns keine Illusionen machen vor der Herausforderung, vor der wir stehen", sagte er in seiner Regierungserklärung im Bundestag. "Ich werde niemandem sinkende Strompreise versprechen", sagte Gabriel. Eine Energiewende könne es nicht zum Nulltarif geben. "Aber wir können die Kostendynamik drastisch brechen."

Der Minister stellte in seiner Erklärung die Reform der Ökostromförderung vor. Damit will der SPD-Chef die Kostensteigerung für Verbraucher und Industrie in den nächsten Jahren zumindest bremsen. Die Reform sieht vor, den Anstieg der Stromkosten zu verringern, die Förderung erneuerbarer Energien deutlich zu kürzen und auch deren Ausbautempo zu verringern.

Gabriel appellierte an die Abgeordneten, die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. "Eine erfolgreiche Gesellschaft ist mit der Energiewende vereinbar", sagte er. "Dazu brauchen wir Mut."

Der SPD-Politiker dankte in seiner Erklärung ausdrücklich den Grünen für die Arbeit der letzten Jahre. Sie hätten die Energiepolitik weiterentwickelt. "Ich empfinde Ihre Kritik als konstruktiv und will mich mit Ihren Vorschläge ebenso konstruktiv auseinandersetzen", sagte er. Er verwies in seiner Regierungserklärung auf zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen seinen Eckpunkten und Positionen der Grünen. "Wir werden allen zuhören, wir werden berechtigte Interessen einarbeiten", sagte er zu.

Bei den Grünen selbst kam das Lob nicht besonders gut an. Der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter sagte im Anschluss an Gabriel, es seien viele Worte gewesen, aber der Minister habe nur wenig gesagt. Der plane keine Energiewende zum Klimaschutz, sondern zum Schutz der Kohle, sagte der Grünen-Politiker. Der Wirtschaftsminister will etwa die Förderung von Windkraftanlagen an Land kürzen. Die Grünen und auch die Ökostrombranche heben aber hervor, dass Windenergieanlagen an Land die günstigste Form erneuerbarer Energie sind.



Gabriel trifft Länder-Minister

Gabriel sagte, es sei nötig, noch vor der Sommerpause ein neues Gesetz in Kraft zu setzen. Er räumte ein, dass noch nicht alle Fragen geklärt seien. Der Minister kommt am späteren Vormittag in Berlin mit den Energieministern der Länder zusammen, um über die EEG-Reform zu sprechen. An einigen Punkten gibt es parteiübergreifend Kritik von Seiten der Länder. Sie wehren sich gegen zu starke Einschnitte bei der Förderung von Windkraft an Land, das CSU-regierte Bayern setzt sich für die Biomasse ein.

Die Reform des EEG ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Mit einem Einspruch könnten die Länder die Pläne aber monatelang im Vermittlungsausschuss schmoren lassen. Gabriel steht unter Zeitdruck. Die EU-Kommission pocht auf Kürzungen bei den Milliarden-Rabatten für die Industrie.