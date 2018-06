Das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt in Deutschland derzeit bei gut 65 Jahren – dennoch ist in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen noch jeder Zehnte erwerbstätig. Damit hat sich die Erwerbsquote in dieser Altersgruppe in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt: 2002 waren es nur 5,6 Prozent. Bei den 60- bis 64-Jährigen ist der Anstieg noch größer. War 2002 nur jeder vierte Ältere noch erwerbstätig, war es 2012 bereits beinahe jeder zweite. Diese Zahlen, die das Datenportal Statista für Zeit Online visualisiert hat, beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus.

Besonders ältere Frauen arbeiten heute deutlich häufiger als noch vor zehn Jahren. Die Erwerbsquote der 60- bis 64-Jährigen lag 2002 noch bei 16,4 Prozent; 2012 ist sie auf knapp 41 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Die Quote bei den gleichaltrigen Männern stieg im selben Zeitraum von 34 auf 58 Prozent. Diese Entwicklung passt zu den Befürchtungen der OECD, die im vergangenen Jahr besonders vor der drohenden Altersarmut vieler Frauen warnte. Frauen müssten immer öfter im Alter einer Arbeit nachgehen, um die fehlenden Rentengelder auszugleichen.

Auch das tatsächliche durchschnittliche Renteneintrittsalter ist in Deutschland deutlich gestiegen, von 59 Jahren in 2001 auf 61 Jahre in 2011. Dieser Sprung lässt sich allein mit verbesserten Arbeitsbedingungen für Ältere nicht erklären. Immer mehr Rentner sind auf die zusätzlichen Einnahmen angewiesen: 2012 konnten 465.000 Menschen nicht von ihrer Altersrente leben – und mussten deswegen Leistungen aus der Grundsicherung beantragen. In den vergangenen sieben Jahren ist ihre Zahl um über 35 Prozent gestiegen.