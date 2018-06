Mihai* mag Helene Fischer. Bevor er in den Bus gestiegen ist, hat er einen ihrer Songs als Klingelton auf sein Handy geladen: Ich will immer dieses Fieber spür'n. Er kennt die Musik der Sängerin noch aus München, vor einem Jahr hat er dort drei Monate lang in einem Freizeitpark gearbeitet. München, sagt Mihai, ist so, wie er sich ganz Deutschland vorstellt: fleißig, organisiert, sauber. Wie die deutschen Fabriken, in die er jetzt zum Arbeiten fährt. In allem: "Immer gut."

Er lächelt über diesen Satz. Die guten Deutschen.

Der Bus fährt durch die schneebedeckten Berge der Karpaten, die rot im Sonnenaufgang leuchten, vorbei an Fabriken mit rostigen Wellblechdächern und Pipelines, die plötzlich im Nichts enden, an verstreuten Bergdörfern, in denen alles noch schläft. Mihai sitzt hinten im Bus, die Haare kurzgeschoren, die Augen sind braun und freundlich, seine Kleidung: Flanellhemd, Cargohose, die Schuhe fest und bequem.

Sein Deutsch ist brüchig. Man braucht etwas Geduld, um seine Geschichte zu verstehen.

Mihai hat eigentlich Uhrmacher gelernt. Schon sein Großvater hat Uhren konstruiert und repariert, ein Mann mit deutschen Wurzeln, Schiller hieß er. Er habe die Tradition fortführen wollen, sagt Mihai, doch die Geschäfte seien immer schlechter gelaufen. Das Geld reiche oft nur noch für Essen und Trinken, für das absolut Notwendige.



Eine Reise, die Wohlstandstreppe nach oben



Vor drei Jahren ist er deshalb das erste Mal in einen der Busse gestiegen. Für zwei Monate fuhr er nach Deutschland, dann kam er zurück nach Hause. Heute früh hat er wieder seiner Frau und seiner Tochter einen Kuss gegeben, hat seinen Pass und einen Zettel, auf dem die Adresse einer Wohnung in Deutschland stand, in die Brusttasche seines Hemdes gesteckt, ist zum Busbahnhof gelaufen und eingestiegen. Fünf Monate will er weg sein, um in der Nähe von Hamburg in einer Fabrik arbeiten, zehn Stunden pro Tag, für acht Euro die Stunde, insgesamt rund 1.500 Euro im Monat. "Drei Mal so viel wie in Rumänien", sagt Mihai.



Der Bus: Ein weißer Euroliner, so wie sie in den deutschen Fernsehnachrichten zu sehen waren, in Berichten über Einwanderer aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien. Die Bilder zeigten Menschen an Bahnhöfen in Berlin, Essen, Dortmund aus den Bussen steigen, man hörte einen Nachrichtensprecher von Armutsmigranten reden. Die Angst vor den neuen Einwanderern ist seither groß geblieben. Die Bild-Zeitung fragte: "Armuts-Zuwanderer aus Osteuropa – wie groß ist die Gefahr wirklich?" Die CSU warnte die Neuankömmlinge präventiv: "Wer betrügt, der fliegt." Niemand aber wusste so richtig, wer die Menschen wirklich waren, warum sie kamen.





Unsere Route führt von Bukarest nach Berlin, vom Südosten Europas in den Nordwesten, rund 1.700 Kilometer weit, durch die Bergstraßen der Karpaten, über Budapest nach Bratislava, nach Brünn und Leipzig, 34 Stunden lang. Mit dem Flugzeug dauert das zwei Stunden. Jeder, der es sich leisten kann, fliegt, das Ticket kostet vielleicht 100 Euro, manchmal etwas mehr; nur wer zu arm ist, fährt mit dem Bus. Am Busbahnhof von Bukarest hatten Hunderte Menschen gewartet, Menschen in Parkas und Decken gehüllt, Männer und Frauen, die losspurteten, als der Mann von der Busgesellschaft ihren Zielort wie ein Versprechen in die Nacht rief: Bern, Grenoble, Linz, Rom.

Ein großer Treck nach Westen.

Jeden Morgen zieht er am Bukarester Busbahnhof los, beleuchtet von einem McDonalds-Logo.

Als der Bus sich auf den ersten Rastplatz schiebt, lernt man, einen Pappbecher Kaffee in der Hand, die Mitfahrer kennen. Fast alle sind Männer, Männer wie Mihai, die meisten zwischen 30 und 40, ein paar von ihnen großgewachsen und fabrikerfahren, andere Neulinge in Nike-Turnschuhen. Menschen auf dem Weg zur Arbeit, nur dass der Dienstweg quer durch Europa führt. Die meisten arbeiten auf dem Bau, in der Gastronomie oder in der Industrie. Wander- und Saisonarbeiter nennt man sie im Soziologenjargon. Alle haben sofort jedes Detail ihres Arbeitsverhältnisses parat, das sie in Deutschland erwartet: Arbeitszeit, Vertragslaufzeit, Gehalt pro Stunde. Meist kommt dann auch der Vergleich: Wie viel würde ich für die gleiche Arbeit in Rumänien verdienen?



Vlad, 54, zum Beispiel ist Lastwagenfahrer, ein kleiner Mann mit sehr blauen Augen, der ein wenig wie ein amerikanischer Filmschauspieler aussieht. Er sagt als Erstes: "Ich liebe große Trucks." Er besitzt einen Spezialführerschein, der es ihm erlaubt, Lastwagen zu fahren, die bis zu 160 Tonnen schwer sind. Eine Fachkraft im deutschen Niedriglohnsektor. Für einige Wochen Truckfahren bekommt er rund 1.600 Euro im Monat von der deutschen Firma. Er weiß, dass die deutschen Fahrer meist besser bezahlt werden als er.



Malin, 31, hat den Gestus eines Rappers, steckt die Hände in die Seitentaschen seines Kapuzenpullovers, geht gebeugt und breitbeinig und erzählt, dass er sechs Wochen auf dem Bau in Schwerin arbeiten wird. Seine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Seither ist er viel im Ausland unterwegs, meistens in Deutschland.



Gabriel, 37, hat in Rumänien gelernt, wie man Häuser dämmt. Er trägt einen feinen Schnurrbart und eine Hose, auf der "Star" steht. Er hat schon viele Baustellen gesehen, in Berlin wird er an einem Hotel mitbauen. Er will länger bleiben, vielleicht sogar ein Jahr.