Die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag wollen die Diäten für die Abgeordneten erhöhen – und die Reaktionen fallen erwartbar niederschmetternd aus. Der Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, kritisiert eine "gigantische Steigerung". Seine Kollegin von den Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hält das Plus für "völlig unangemessen". Anlass genug, nüchtern auf die Zahlen zu blicken. Hier zeigt sich: Das Salär kommt einer vergleichbaren Position in der Wirtschaft erstaunlich nahe. Und auch der Vorwurf, Politiker gönnten sich anders als normale Angestellte und Arbeiter immer wieder kräftige Aufschläge, lässt sich nicht halten.



Der Entwurf von Schwarz-Rot sieht eine Gehaltserhöhung für die Parlamentarier in zwei Schritten vor: In einem ersten Schritt sollen die Diäten zum 1. Juli um 415 Euro auf 8.667 Euro pro Monat steigen. Zum Jahreswechsel geht es dann noch einmal nach oben, auf 9.082 Euro. Nach Jahren einer relativen Zurückhaltung (zwischen 2003 und 2007 gab es keinerlei Erhöhung) geht es nun mit einem Doppelschlag nach oben – immerhin gleich um gut zehn Prozent.

Die Frage ist: Womit vergleichen sich Politiker? Mit einem Abteilungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen? Oder einem Spitzenmanager oder -beamten? Die offizielle Zielmarke, die eine Expertenkommission ausgearbeitet hat, sind die Bezüge von Richtern. Das ist faktisch erreicht.

Ein normaler Abgeordneter hat – auch wenn durchgearbeitete Wochenenden im Wahlkampf das nahelegen – natürlich nicht die Verantwortung eines Vorstands in einem Dax-Konzern. Die Tätigkeit lässt sich noch am ehesten mit dem mittleren Management in einem Unternehmen vergleichen. Führungskräfte der sogenannten zweiten Ebene unter dem Vorstand leiten beispielsweise eine Abteilung. Ihr Jahresgehalt lag im vergangenen Jahr durchschnittlich bei 102.000 Euro, wie die Personalberatung Kienbaum ermittelt hat. Im selben Jahr bekam ein Bundestagsabgeordneter praktisch gleich viel, rund 99.000 Euro (8.252 Euro x 12 Monate). Die Entwicklung über die vergangenen Jahre ist erstaunlich ähnlich. Zum Höhepunkt der Finanzkrise knickte die Kurve in der Wirtschaft kurz ein, stieg im Parlament aber auch nicht wesentlich an.



Automatische Erhöhungen geplant



Künftig will Schwarz-Rot die erregten Debatten über faule oder fleißige, raffgierige oder aufopferungsvolle Politiker vermeiden. Die große Koalition bedient sich dabei eines effektvollen kleinen Tricks. Statt den Bundestag wie bislang über jede Erhöhung abstimmen zu lassen, sollen die Entgelte von 2016 an automatisch steigen – oder theoretisch auch fallen. Sie werden an die allgemeine Lohnentwicklung, den Normallohnindex, gekoppelt, das öffentlichkeitswirksame Votum ist nicht mehr nötig.

Einem öffentlichen Aufschrei versucht Schwarz-Rot zudem mit einer Deckelung der Bezüge an anderer Stelle entgegenzuwirken. Denn während es zur aktiven Zeit für die Abgeordneten mehr Geld gibt, sinken die Zahlungen im Alter. Parlamentarier können später einmal maximal 65 Prozent der Bezüge bekommen – statt bislang 67,5 Prozent. Diesen Maximalsatz erhält man aber erst nach 26 Jahren im Bundestag. Vor dem großen Wurf schreckt die Koalition allerdings trotz ihrer parlamentarischen Macht zurück: Auch künftig werden Abgeordnete nicht in die Rentenversicherung einzahlen – die Pensionen muss der Steuerzahler aufbringen.



Selbst wenn es finanziell kaum ins Gewicht fällt und eher als symbolische Geste zu verstehen ist: Faulen Bundestagsabgeordneten werden die Abschläge für Fehltage im Parlament verdoppelt. Bei unentschuldigtem Fehlen an Sitzungstagen mit Plenum werden 200 Euro von der Kostenpauschale abgezogen, an Sitzungstagen ohne Plenum 100 Euro.

Im europäischen Vergleich stehen deutsche Parlamentarier übrigens relativ gut da. Nur in Italien und Österreich bekommen Volksvertreter höhere Diäten. Die Grafik zeigt die Bezüge in den jeweiligen Ländern ohne Zulagen, Sitzungsgelder und ähnliche Aufschläge.