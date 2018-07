Ökostrom ist in Deutschland ein Zuschussgeschäft. Das Geld kommt – über die sogenannte EEG-Umlage – von Privathaushalten und Unternehmen. Doch diese Umlage schafft Gewinner und Verlierer. Manche Bundesländer kommen unter dem Strich mit einem milliardenschweren Plus heraus, andere zahlen drauf.

Unsere Infografik, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE mit Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erstellt hat, zeigt die eklatanten Unterschiede. Für Stromkunden in Nordrhein-Westfalen ist die Ökostrom-Umlage ein dickes Verlustgeschäft. Rund 4,5 Milliarden haben Menschen und Betriebe an Rhein und Ruhr 2013 gezahlt – und lediglich 1,6 Milliarden Euro an Förderung bekommen.

Die größten Profiteure – Hausbesitzer, Landwirte und Energiegenossenschaften – sitzen in Flächenstaaten wie Bayern, Brandenburg und im windreichen Schleswig-Holstein. Bayern etwa zahlt zwar auch kräftig ein (3,2 Milliarden Euro), erhielt im Gegenzug aber auch mehr als vier Milliarden Euro.