Kurz vor einem Treffen von Wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel mit großen energieintensiven Unternehmen und Industrieverbänden an diesem Dienstag in Berlin sind neue Zahlen bekannt geworden, die die Diskussion um die Regelungen bei der sogenannten Ökostromumlage und die damit verbundene gerechte Aufteilung der Kosten der Energiewende neu entfachen dürfte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet unter Berufung auf das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), dass in diesem Jahr noch mehr Unternehmen von den Ausnahmeregelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) profitieren werden als noch 2013.

Demnach erhalten dieses Jahr 2.098 Unternehmen mit 2.779 Abnahmestellen einen Abschlag von der EEG-Umlage. Vergangenes Jahr profitierten 1.720 Unternehmen und 2.299 Abnahmestellen. Wie die FAZ weiter schreibt, wird die deutsche Wirtschaft 2014 um insgesamt 5,1 Milliarden Euro entlastet – und damit um eine Milliarde Euro mehr als im vergangenen Jahr.



Die EEG-Umlage ist eine Sonderabgabe zur Förderung des Ökostroms und muss sowohl von Privathaushalten als auch von Unternehmen bezahlt werden. Laut Gesetz sind allerdings energieintensive Betriebe davon ausgenommen oder bekommen Rabatte. Umweltverbände und Verbraucherschützer kritisieren die bestehenden Regelungen seit Langem, ist doch die Zahl der Ausnahmen in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Dadurch nimmt die Belastung für die Privathaushalte zu – und hat inzwischen auch die EU-Kommission auf den Plan gerufen: Die Brüsseler Behörde sieht darin eine Wettbewerbsverzerrung und hat ein Beihilfeverfahren gegen Deutschland eingeleitet.

Attacke auf die Ökostrombranche



Minister Gabriel attackierte daraufhin zwar die EU, präsentierte der Industrie aber kurze Zeit später Pläne für die Neugestaltung der Ökostromumlage, die bis Mitte des Jahres realisiert werden soll. Demnach soll in Zukunft auch die Eigenstromproduktion von Unternehmen von der EEG-Sonderzahlung belastet werden. Für die Industrie ein Fall von Abkassieren, wie es der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, formuliert hat. Mindestens 50.000 Unternehmen seien davon betroffen und würden mit Mehrkosten in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr belastet.

Darüber diskutieren wollen Politik und Wirtschaft auch an diesem Dienstag bei ihrem Treffen in Berlin. Der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns BASF, Kurt Bock, griff zuvor die Ökostrombranche ungewöhnlich scharf an. "Die Erneuerbaren müssen endlich aus dem Streichelzoo der risikolosen Profite in den Markt entlassen werden, damit die Kostensteigerungen reduziert werden können", schrieb er in einem Beitrag für die FAZ. "Mittlerweile äußern ausländische Unternehmer sich eher mitleidvoll und spöttisch über diese Form, sich wirtschaftlich ins eigene Fleisch zu schneiden."