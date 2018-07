Früher Morgen im Süden von Buenos Aires: Auf dem Markt La Salada sind Tausende auf den Beinen. Hier kaufen Privatleute ein und Händler, die mit kopierten DVDs und gefälschter Markenkleidung ihre Lager füllen. Der Handel ist lukrativ. Ein Stand in La Salada soll mehr Miete kosten als ein Laden in den Luxus-Einkaufsstraßen der Stadt. Seit Argentinien in eine Krise geriet, kauft auch die Mittelklasse in La Salada. Die Fotografin Sarah Pabst hat mit dem Soziologen Matias Dewey den Schwarzmarkt besucht. Die gezeigten Bilder sind Teil ihres La Salada Projects.