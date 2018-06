Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet für dieses Jahr einen neuen Beschäftigungsrekord. Im ersten Jahreswirtschaftsbericht unter der Ägide Gabriels würden für 2014 rund 42,1 Millionen Erwerbstätige erwartet, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dies sei ein Plus von 240.000 Erwerbstätigen. Mit durchschnittlich 41,8 Millionen Beschäftigten hatte es bereits 2013 das siebte Jahr in Folge einen neuen Höchststand gegeben.



Auch der deutschen Wirtschaft geht es gut. Gabriel will seine optimistische Prognose noch einmal leicht anheben. Es wird erwartet, dass der neue Jahreswirtschaftsbericht der Regierung ein Wachstum von 1,8 Prozent annimmt, statt bislang 1,7 Prozent. 2015 soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,0 Prozent zulegen. An diesem Mittwoch soll der Bericht im Bundeskabinett verabschiedet werden, Gabriel will ihn anschließend der Öffentlichkeit präsentieren.

Laut FAZ versprechen die Koalitionspartner Union und SPD in dem Bericht, wirtschaftliche Ungleichgewichte abzubauen. Besonders betont würden in diesem Zusammenhang die SPD-Projekte Mindestlohn und strengere Regeln für Zeitarbeit und Werkverträge. In dem Bericht heißt es den Angaben zufolge außerdem, dass das Wachstum 2014 ausschließlich von der Binnennachfrage getragen werde. Diese aber profitiere nicht nur von der guten Entwicklung des Arbeitsmarkts, sondern auch von steigenden Löhnen, der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns und der "Orientierung von Zeit- und Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen".