Es war vor allem die lange Liste mit Mailadressen und Kreditkartennummern, die die Operation Spade zu einem der größten Erfolge der Polizei im Kampf gegen Kinderpornografie machte. Die Ermittlungen begannen bereits im Oktober 201o und dauerte rund drei Jahre lang. Neben 45 Terabyte an kinderpornografischem Material fanden die kanadischen Ermittler auch eine Kundendatei mit mehreren hundert Einträgen. Der Besitzer: Ein 43-jähriger Kanadier, der eine Art Versandkaufhaus für Kinderpornografie aufgebaut hatte. Jahrelang soll er den Kunden auf der Liste Videos und Fotos verkauft und damit angeblich rund vier Millionen Dollar verdient haben.

Das wirft eine wichtige Frage auf: Ist Kinderpornografie nicht nur ein schreckliches Verbrechen, sondern auch noch ein millionenschweres Geschäft?

Ob es einen Markt für Kinderpornographie gibt und wenn ja, wie groß dieser ist, lässt sich schwer sagen. Es gibt nur wenige aussagekräftige Daten, die zeigen, wie viel Kinderpornografie im Internet angeboten wird und wo. Die Polizei und andere Ermittlungsbehörden geben nur selten detailliert Auskunft. Die zuverlässigsten Statistiken kommen von der European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online (EFC).

Geld für neues Material



In der Organisation arbeitet die europäische Polizeibehörde Europol mit dem Verband Missing Children Europe, Internetkonzernen wie Google und Zahlungsdienstleistern wie Visa und Mastercard zusammen. Die Experten der EFC können daher nicht nur auf Polizeiakten zugreifen, sondern auch Daten von Google und Kreditkartenunternehmen auswerten. Außerdem befragen sie regelmäßig die Mitarbeiter von Hotlines, bei denen man kinderpornografische Internetseiten melden kann.

"Wir schätzen, dass momentan rund 20 Prozent der Kinderpornografie im Internet gegen Bezahlung angeboten wird", sagt Delphine Moralis, Generalsekretärin der EFC. Die Preise, die dabei gezahlt werden, schwanken laut einem aktuellen Bericht der Organisation stark. Manchmal würden Videos für rund zehn Dollar pro Stück angeboten, es könnten aber auch mehr als 1.000 Dollar sein. Generell sei der Anteil der kommerziellen Kinderpornografie am gesamten Angebot in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, sagt Delphine Moralis. Viele Polizeibehörden würden inzwischen eng mit Zahlungsdienstleistern zusammenarbeiten und hätten so viele Anbieter und Käufer überführen können.

Der bezahlte Teil der Kinderpornografie ist jedoch weiterhin der schlimmste. Während in geschlossenen Forengruppen oder auf Peer-to-peer-Netzwerken, in denen der Großteil der nicht-kommerziellen Kinderpornografie stattfindet, häufig die immer gleichen Bilder und Filme getauscht werden, verlangen zahlende Kunden für ihr Geld frisches Material. Der 43-jährige Kanadier, der bei der Operation Spade enttarnt wurde, soll dafür ein regelrechtes Netz an Zulieferern unterhalten haben. Die Polizeibeamten konnten durch die Ermittlungen 386 Kinder befreien, die für pornografische Aufnahmen missbraucht worden waren.