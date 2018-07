In der Stadt Geelong, 70 Kilometer südöstlich von Melbourne gelegen, strichen Arbeitgeber wie Ford und die Fluglinie Qantas in den vergangen Jahren viele Jobs. Die Stimmung unter den Arbeitern ist schlecht, einer von ihnen sagt: "Ich glaube, Geelong wird zu einer Geisterstadt werden." Seit November hat die Stadt einen neuen Bürgermeister. Darryn Lyons will die Stadt mithilfe der örtlichen Universität und Tourismus wieder nach vorne bringen. Auch die Waffenproduktion soll helfen – Lyons wirbt um einen Auftrag für die Herstellung von Panzern.