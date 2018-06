Adidas-Chef Herbert Hainer tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Uli Hoeneß als Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern AG an. Laut einer Mitteilung des Vereins wurde der Beschluss einstimmig von den Gremiumsmitgliedern gefasst und gilt "ab sofort bis auf Weiteres". Die Entscheidung des bisherigen Vorsitzenden, seine Ämter niederzulegen, nehme man "mit Respekt und größter Hochachtung" zur Kenntnis.

In dem Schreiben danke Hainer seinem Vorgänger für sein Engagement. "Uli Hoeneß hat mit seinen Führungsqualitäten, seinem hohen persönlichen Einsatz und seiner herausragenden Lebensleistung immer dem Wohle des FC Bayern München gedient", hieß es in der Mitteilung. "Er ist wesentlich mit dafür verantwortlich, dass der FC Bayern München zu einem der sportlich und wirtschaftlich erfolgreichsten und attraktivsten Vereine der Welt geworden ist. Dafür gilt ihm unser ganzer Dank."

Hoeneß hatte am Vormittag in einer persönlichen Erklärung mitgeteilt, dass er seine Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Steuerhinterziehung akzeptiert. Zudem gab er mit sofortiger Wirkung den Präsidentenposten des Vereins FC Bayern München und den Aufsichtsratsvorsitz der Bayern München AG auf. Einen Tag zuvor war er wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro vom Landgericht München II verurteilt worden.



Hoeneß' Erklärung Die Rücktrittserklärung von Uli Hoeneß "Nach Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich entschlossen, das Urteil des Landgerichts München II in meiner Steuerangelegenheit anzunehmen. Ich habe meine Anwälte beauftragt, nicht dagegen in Revision zu gehen. Das entspricht meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung. Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Den Konsequenzen dieses Fehlers stelle ich mich. Außerdem lege ich mit sofortiger Wirkung die Ämter des Präsidenten des FC Bayern München e. V. und des Aufsichtsratsvorsitzenden der FC Bayern München AG nieder. Ich möchte damit Schaden von meinem Verein abwenden. Der FC Bayern München ist mein Lebenswerk und er wird es immer bleiben. Ich werde diesem großartigen Verein und seinen Menschen auf andere Weise verbunden bleiben, solange ich lebe. Meinen persönlichen Freunden und den Anhängern des FC Bayern München danke ich von Herzen für ihre Unterstützung."



Dafür zollte ihm auch die Kanzlerin Respekt, gefolgt von Politikern der SPD sowie schließlich vom Bayern-Sponsor Allianz, der im Aufsichtsrat des Clubs vertreten ist. "Wir danken Uli Hoeneß für seine außerordentlichen Verdienste beim FC Bayern", heißt es bei dem Versicherungskonzern in München. "Und wir haben großen Respekt vor seiner Entscheidung."