Das Dokument mit der Nummer 208/2014 ist zehn Seiten lang und klingt wie eine Kampfansage. Konten der alten Machtelite der Ukraine sollen gesperrt, Vermögen eingefroren, "restriktive Maßnahmen" gegen ukrainische Oligarchen und Politiker ergriffen werden, die Staatsgeld veruntreut haben sollen. Die EU werde helfen, die "Rechtsstaatlichkeit" in der Ukraine zu stärken. So steht es in der Verordnung zu den Sanktionen, die Europas Staatschefs Anfang März auf einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen haben.

Daria Kaleniuk sagt: "Die Sanktionen sind gut und schön. Aber es würde schon helfen, wenn Europa sich an die Regeln halten würde."



Kaleniuk ist Aktivistin der ukrainischen Nichtregierungsorganisation Anti-Corrupt Action in Kiew. In ihrer Version der Geschichte ist Europa im Kampf gegen Geldwäsche keineswegs kämpferisch, sondern zaudernd. Die Geschichte handelt von Wegsehen und Nichthandeln, und sie führt von Kiew bis nach Frankfurt am Main, dem Sitz der Deutschen Bank.

Seit Monaten schon legen Kaleniuk und ihre Mitarbeiter auf einer Website offen, wie der frühere Präsident Viktor Janukowitsch und Teile seiner Elite ihr Vermögen im Ausland versteckt haben. Der Vorwurf lautet auf Veruntreuung öffentlicher Gelder und Geldwäsche. Nicht alles ist seither überprüft worden, aber in vielen Fällen haben Journalisten in ganz Europa Belege für die Behauptungen gefunden. Der einstige Machthaber unterhielt demnach ein Netzwerk von Firmen im Ausland – unter anderem in Großbritannien, Liechtenstein und Österreich. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt in der Ukraine, Oleh Makhnytsky, spricht von Milliarden, die die Familie Janukowitsch außer Landes gebracht hat. Die Opposition beziffert den Schaden für die Staatskasse auf 37 Milliarden Euro.

Die Wut der Aktivisten in Kiew richtet sich aber nicht nur gegen Janukowitsch selbst. "Es waren Europas Banken, die es der Familie Janukowitsch leicht gemacht haben, Gelder zu waschen", sagt Kaleniuk. Im Zentrum steht Deutschlands größtes Geldhaus, die Deutsche Bank. Die Bank in Frankfurt und ihre amerikanische Tochter Deutsche Bank Trust Company Americas hätten mehrere Jahre lang für die Hausbank der Janukowitsch-Familie, die All-Ukranian Bank of Development (UBD), Geschäfte im Euro- und Dollar-Raum abgewickelt. Vor sechs Wochen zogen deshalb Aktivisten mit Transparenten vor die Büros der Bank in New York, Frankfurt und Kiew und forderten die Bank auf, die Geschäftsbeziehung sofort zu beenden. Auch die deutsche Bankenaufsicht Bafin prüft mittlerweile den Fall.



Die Deutsche Bank bestreitet, dass es eine direkte Geschäftsbeziehung zur UBD gegeben hat. Sie dementiert aber nicht Recherchen von ZEIT ONLINE, die zeigen, dass tatsächlich Gelder der ukrainischen Bank über Konten der Deutschen Bank geflossen sind.



Eine Familienbank und ungewöhnlich schneller Reichtum



Die Geschichte beginnt im Juli 2009, dem Gründungsjahr der All-Ukranian Bank of Development mit Sitz in Kiew. Schon damals habe die Bank unter dem Einfluss der Janukowitsch-Familie gestanden, berichten Insider. Doch erst nach der erneuten Machtübernahme durch Viktor Janukowitsch im Februar 2010 nahmen die Geschäfte des Instituts Fahrt auf.



Anfang 2011 übernimmt der älteste Sohn von Janukowitsch, Alexander, die Bank. Alexander Janukowitsch betreibt diverse Firmen unter einer Holding namens Mako, ein Konglomerat aus Bergbau- und Hotelfirmen. Sein Vermögen wird während der Präsidentschaft seines Vaters stark anwachsen. Eine Quelle des Reichtums sind dabei offenbar öffentliche Aufträge. Das Magazin Forbes hat recherchiert, dass Alexander Janukowitsch allein in den vergangenen zwei Jahren über verschiedene Firmen seiner Holding staatliche Aufträge im Wert von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro erhalten hat.

In den Jahren nach 2011 steckt Janukowitsch einen Teil seines Vermögens in die UBD. Das Eigenkapital, das zeigen Recherchen von Anti-Corrupt Action, wächst in dieser Zeit stark an. Zeitweise soll sich auch der Gewinn fast verzwanzigfacht haben. Zugleich soll die Bank selbst von öffentlichen Aufträgen profitiert haben.



Dass die Bank keine normale Geschäftsbank war, zeigt sich in den wenigen Berichten, die über das Geldhaus existieren. Ein Analyst einer ukrainischen Ratingagentur schreibt im Februar 2011: Kreditnehmer sollten bedenken, dass Alexander Janukowitsch mit dem amtierenden Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, "persönlich verbunden" sei. Der gute Draht zur Politik könne die "Reputation" der Bank erhöhen. Auch sei die damalige Vorstandschefin Valentina Ivanovna Arbuzova persönlich mit dem Chef der Ukrainischen Nationalbank verbunden. Ein Investmentbanker in Kiew sagt: "Es war damals allen klar, dass dies die Bank der Familie Janukowitsch ist." Die Bank habe seit geraumer Zeit den "Ruf der Unseriösität" gehabt, sagt ein anderer Branchenkenner.



Die Deutsche Bank ist zu diesem Zeitpunkt seit mehr als 15 Jahren in der Ukraine aktiv. Im Jahr 2009 entscheidet sie sich, ihre Präsenz im Land auszubauen. Sie erwirbt eine Banklizenz und gründet eine Tochtergesellschaft in Kiew. In der Folge vergibt sie Kredite an ukrainische Banken und Unternehmen, der Schwerpunkt des Geschäfts aber liegt im Global Transaction Banking, der Abwicklung inländischer und grenzüberschreitender Zahlungen. Jürgen Fitschen, heute einer der beiden Vorstandschefs der Deutschen Bank, schwärmte damals, sein Haus werde in der Ukraine zu einer "idealen Bankplattform" für Kunden in Ost-und Mitteleuropa. Er glaube an die "Wachstumschancen der Ukraine".