Bei Steuerschulden in Millionenhöhe kann eine Bewährungsstrafe nur dann in Betracht kommen, wenn "besonders gewichtige Milderungsgründe" vorliegen. Diesen Grundsatz bestätigte der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 7. Februar 2012. Ein Geständnis in der Hauptverhandlung, keine Vorstrafen oder die vollständige Nachzahlung der hinterzogenen Steuern inklusive aller Zulagen stellen beispielsweise keine erforderlichen Milderungsgründe dar. Denn in dieser Größenordnung verlieren "Schadenswiedergutmachungen an Gewicht", weil davon auszugehen ist, dass der Angeklagte Strafzahlungen ohne "erkennbare Einbuße seiner Lebensführung" erbringen kann und sie keinen "persönlichen Verzicht" darstellen. Um also eine "schuldangemessene Strafe" zu gewährleisten, sieht das Gesetz ab der Millionengrenze grundsätzlich eine Gefängnisstrafe vor.

In einem anderen Urteil heißt es, dass sich auch eine "Spielsucht" nicht strafmildernd auswirken kann, wenn die Tat eine "langfristig geplante Steuerhinterziehung darstellt".



Generell gilt der Paragraph 257c der Strafprozessordnung als Hintertür für Steuerhinterzieher, um eine Haftstrafe dennoch zu vermeiden. Dieser ermöglicht eine Abkürzung von Verfahrensprozessen prinzipiell, in erster Linie um Gerichte und Staatsanwaltschaften zu entlasten: ein sogenannter Deal. In erster Instanz können sich das Gericht, die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte auf eine Verständigung einigen. Sofern alle Parteien auf Rechtsmittel verzichten, gelangen diese Fälle nicht zum Bundesgerichtshof.