Die Welt hält angesichts der Krise in der Ukraine den Atem an, die Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung ist groß. Denn ein Krieg um die Krim hätte nicht nur unüberschaubare außenpolitische Folgen – er würde auch die Wirtschaft schwer treffen. Vor allem die psychologischen Effekte sind dabei wichtig. Zuerst werden die Investoren unsicher und halten ihr Geld zusammen, dann sinken die Aktienkurse und die Verbraucher konsumieren weniger. Wenn sich so eine Spirale in Gang setzt, könnte es drastische Auswirkungen haben. Denn die Weltwirtschaft ist derzeit in einem labilen Zustand: Jede zusätzliche Unsicherheit kann großen Schaden anrichten.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Ukraine ist gering – lediglich 0,5 Prozent der deutschen Exporte gehen dorthin. Aber auch die russische Wirtschaft leidet unter dem Konflikt. So ist der Kurs des Rubels auf ein Rekordtief gegenüber dem Euro und Dollar gefallen, an den Aktienmärkten sind die Kure stark gefallen. Und Russland ist ökonomisch eine ganz andere Größenordnung als die Ukraine. Es gehört nicht nur zu den wichtigsten Handelspartnern der Bundesrepublik, sondern ist auch ein wichtiger Lieferant von Erdgas und Erdöl. Russland exportiert mehr Öl als Saudi-Arabien. Wenn diese Lieferungen gekürzt werden, würde das den Ölpreis deutlich nach oben treiben. Mit einem vollständigen Lieferstopp Russlands ist jedoch nicht zu rechnen: Die russischen Staatsfinanzen sind nämlich fast vollständig von den Öleinnahmen abhängig.

Der Ukraine droht allerdings selbst ohne Krieg der Staatsbankrott: Investoren haben massenhaft Geld abgezogen und das Bankensystem ins Wanken gebracht. Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Staatspleite wären zwar für Westeuropa überschaubar, für die Ukraine wären sie jedoch katastrophal. Deshalb sind Europa und die USA in der Pflicht, mögliche Hilfen des Internationalen Währungsfonds zu flankieren. Dies ist finanziell machbar – zumindest, wenn man früh genug hilft.

Egal, wie weit die Krise noch fortschreitet: Europa muss daraus seine Lehren ziehen und bei seiner Politik im Osten anerkennen, dass Russland ein relevanter Faktor ist. Denn seinen Ursprung hatte der aktuelle Konflikt in der Ablehnung eines Freihandelsabkommens durch den mittlerweile abgesetzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, das die Europäische Union nach zähen Verhandlungen angeboten hatte.

Die Autoren Dennis J. Snower ist Präsident, Rainer Schweickert wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

Das Abkommen hätte jedoch mit Blick auf die mittelfristige Einkommensentwicklung, den (kurzfristigen) Staatshaushalt und die Bevölkerung erhebliche Anpassungslasten bedeutet, ohne nennenswerte finanzielle Hilfen vorzusehen. Russland hat dagegen vergünstigte Kredite, Investitionen und niedrigere Gaspreise angeboten – sofort und ganz ohne wirtschaftliche und demokratische Konditionalität. Der Verlockung konnte der Autokrat Janukowitsch schwer widerstehen.

Die EU sollte der Ukraine daher jetzt ein neues Assoziierungsabkommen anbieten, das besser auf die Bedürfnisse des Landes abgestimmt ist. Insbesondere sollte es starke wirtschaftliche Anreize in Form von Anpassungshilfen bieten, um die großen strukturellen Defizite der Ukraine zu bewältigen. Auf diese Weise könnte sowohl eine klare, nachhaltige wirtschaftliche Perspektive aufgezeigt, als auch kurzfristige Unsicherheiten abgebaut und ein weiterer Abzug von Investoren verhindert werden.

Zudem sollte die EU stärker als bisher die Bevölkerung in den Fokus nehmen. Die Proteste auf dem Maidan haben gezeigt, dass die EU für die Bürger jenseits ihrer Grenzen schon jetzt ein Symbol für Demokratie und Menschenrechte ist. Ein verstärkter transnationaler Dialog, insbesondere durch visafreie Regime, könnte diese Attraktivität weiter stärken. Doch zunächst einmal gilt es, die derzeitige Krise ohne Blutvergießen zu lösen.