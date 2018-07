Selten hat man Sigmar Gabriel so oft hintereinander Danke sagen hören. Außerordentlich dankbar sei er den Ländern für deren Kooperation bei der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), verkündete er nach dem Energiegipfel am Dienstag spätabends im Kanzleramt. Große Einigkeit habe zwischen allen Teilnehmern, von der Bundeskanzlerin bis zu den Ministerpräsidenten bestanden, dass man gerade die energieintensive Industrie in Deutschland durch die Energiewende nicht zu stark belasten dürfe. Und noch mal: Dafür wolle er den Ländern ausdrücklich danken.

Dieser dreistündige Energiegipfel hat gezeigt, wie viel doch möglich ist, wenn die Zeit drängt. Die große Koalition will so schnell wie möglich die Ökostromförderung überarbeiten, weil Ungemach aus Brüssel droht. Dort hat EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia das EEG im Visier: Auf der einen Seite stört er sich an den milliardenschweren Industrierabatten bei der Ökostromumlage, die rund fünf Milliarden Euro ausmachen. Zudem warnt Almunia Deutschland vor einer Überförderung des Ökostroms. Zurzeit erarbeitet die Kommission einen neuen Leitfaden für die Umwelt- und Energiebeihilfen, der das EEG komplett in Frage stellen könnte.

Die Bundesregierung will daher das EEG so schnell wie möglich EU-fest machen. Auch, weil sie sonst keine EU-konforme Grundlage hat, der Industrie auch im kommenden Jahr erneut Entlastungen in Milliardenhöhe zu gewähren. Die Landesfürsten können die Reform zwar nicht komplett verhindern. Aber sie können die EEG-Novelle im Bundesrat verzögern. Das aber wollen Merkel und Gabriel um keinen Preis – auch weil jeder zusätzliche Monat Reformstau die Kosten hochtreibt und Investoren auf Entscheidungen warten. Schon im August soll das neue Gesetz in Kraft treten.



Ihre starke Verhandlungsposition nutzten die Bundesländer daher, um die Energiewende noch einmal grüner zu machen. Zwar hat jedes Land andere Interessen – dem Norden ist die Windenergie wichtig, dem Süden eher die Biomasse und Photovoltaik.



Länderchefs wollen Einigkeit präsentieren



Aber an diesem Abend wollen die Länderchefs Einigkeit präsentieren. Gerade in den vergangenen Tagen hatte das Wirtschaftsministerium der Industrie zahlreiche Zugeständnisse gemacht: Große Unternehmen, die selbst Strom erzeugen, sollten eigentlich keine oder nur eine reduzierte Ökostromumlage zahlen. Und energieintensiven Industrien sollen weiterhin milliardenschwere Ausnahmen gewährt werden, um deren internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Das führte zu der außergewöhnlichen Situation, dass gerade Greenpeace die Kanzlerin um Hilfe bat: "Frau Merkel, retten sie die Energiewende vor der Kohle-SPD", hatten die Umweltschützer vor dem Gipfel gefordert.



Die Länder entschärfen nun vor allem die Windstrom-Pläne von Gabriel. Jedes Jahr sollen in Deutschland zukünftig maximal Windräder an Land mit einer Kapazität von 2.500 Megawatt ans Netz gehen – das entspricht rund 2,5 Atomkraftwerken. Ursprünglich hatte Gabriel geplant, dass darin auch Anlagen enthalten sind, die bereits existierende Windräder ersetzen und leistungsfähiger machen (Repowering). Diese werden nun nicht mitgerechnet, die 2.500 Megawatt gelten also netto. Windräder an eher schlechten Standorten wie etwa Süddeutschland können mit einer höheren Vergütung rechnen. Und es sollen auch mehr Biomasse-Anlagen gebaut werden dürfen, als Gabriel ursprünglich gedacht hatte, auch ein Teil der umstrittenen Boni bleibt erhalten.



Offshore-Windstrom kommt ebenfalls um einige Förderkürzungen herum. "Das ist ein guter Tag für die Windenergie", jubelt Thorsten Albig, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident. Fünf von sechs Forderungen hätten die Länder durchsetzen können. Man habe Merkel und Gabriel vor allem mit den Kosten überzeugt. Die Zugeständnisse an Wind und Biomasse ergäben unterm Strich nur eine Kostenerhöhung von 0,2 Cent je Kilowattstunde.