Zwischen 1880 und 1960 war Eastman Kodak einer der Pioniere der Fotografie: Die Filme aus Rochester im US-Bundesstaat New York waren so verbreitet, dass der "Kodak Moment" in den USA sprichwörtlich wurde. Der Kodachromefilm setzte jahrzehntelang den Standard, auch die erste elektronische Kamera stammte aus einem Kodak-Labor. Doch das Unternehmen konnte daraus kein massentaugliches Produkt bauen – und geriet in den neunziger Jahren in eine Abwärtsspirale. Die "Company Town" stieg mit ab, wie der Bildband von Catherine Leutenegger zeigt.