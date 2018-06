Vor Kurzem war diese Nachricht noch so undenkbar, dass sie als Aprilscherz die Runde machte. Bob Lefsetz, ein langjähriger Beobachter der amerikanischen Musikindustrie, witzelte in einem Blogeintrag am 1. April: "Apple kauft Beats." Gespickt mit allerlei Seitenhieben auf die teuren Kopfhörer von Beats Electronics, die zwar von Audiophilen auf der ganzen Welt für ihren basslastigen Klang geschmäht, sich aber trotzdem extrem gut verkaufen, verkündete Lefsetz: Apple übernimmt den angesagten Kopfhörerproduzenten zusammen mit seinem Musikstreamingdienst. Der Preis: "A cool billion."

Nun hat die Financial Times am Freitag eine ähnliche Story. Diesmal ist es kein Scherz: 3,2 Milliarden Dollar will Apple demnach für Beats Electronics bezahlen. Wenn alles gut geht, soll die Übernahme in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Für Apple wäre es der größte Zukauf in der Firmengeschichte. Im Vergleich zu 150 Milliarden Dollar Finanzreserven, die Apple-Chef Tim Cook auf den Unternehmenskonten lagert, wirkt der Betrag zwar gleich weniger gigantisch. Trotzdem stellt sich die Frage, ob das Geld gut angelegt ist.

Um zu sehen, ob Apple von Beats profitieren könnte, lohnt sich zunächst ein genauerer Blick auf den Übernahmekandidat: Beats Electronics wurde 2008 von Rapper und Hip-Hop-Produzent Andre Young alias Dr. Dre und Jimmy Iovine gegründet. Seitdem haben es die beiden geschafft, unter der Marke Beats by Dr. Dre teure Kopfhörer massentauglich zu vermarkten. Heute beherrscht das Unternehmen nach eigenen Angaben "51 Prozent des Marktes für hochwertige Kopfhörer". Laut Wall Street Journal hat das Unternehmen den Umsatz von 200 Millionen Dollar im Jahre 2010 auf eine Milliarde Dollar in 2012 gesteigert. Im vergangenen Jahr sollen es sogar 1,2 Milliarden Dollar gewesen sein.



Wie die Produkte von Apple sind die Beats-Kopfhörer in erster Linie ein Statussymbol. Deutsche Fußballnationalspieler genauso wie amerikanische Basketball-Stars tragen die Kopfhörer mit dem kleinen roten "b". Schüler und Jugendliche eifern ihren Idolen nach und zahlen zwischen 100 und 450 Euro für die unterschiedlichen Modelle. Für Markus Friebel könnte das ein wichtiger Punkt sein, der für den Kauf spricht.



"Beide Unternehmen versuchen hochwertige Produkte mit ansprechendem Design zu kombinieren. Damit sprechen sie die gleiche Zielgruppe an", sagt der Analyst von Independent Research. Außerdem habe Apple mit seinen Kopfhörern nicht wirklich punkten können, so Friebel. Beats könnte dieses Problem lösen. Doch auch Friebel, der die Entwicklung von Apple schon seit Langem beobachtet, war nach den Übernahmegerüchten überrascht. "Ich habe mich erst gefragt: Was will Apple mit einem Kopfhörerhersteller?", sagt Friebel.