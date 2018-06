Vielleicht würde er das mit der Freundlichkeit inzwischen so nicht mehr sagen. Denn wirklich freundlich ist der Empfang nicht, den die Aktionäre Anshu Jain, dem Kovorstand der Deutschen Bank, auf der Hauptversammlung in Frankfurt bescheren.



Im vergangenen Jahr hatte der Inder mit dem britischen Akzent noch über sich und seine Familie gesagt: "Wir trafen auf Freundlichkeit und Freundschaft. Das tat gut."

Seine Rede am Donnerstag beginnt Jain denn auch gut gelaunt: "Heute sprechen wir auf der Hauptversammlung zum zweiten Mal zu Ihnen." Doch danach muss er abbrechen, denn Sprechchöre und Buh-Rufe schneiden ihm das Wort ab. Es kommt zum Tumult, weil sich Demonstranten aus der Blockupy-Bewegung mit einem Transparent in den Vordergrund drängen, auf dem sie Profite durch Landraub und Rüstung kritisieren und lautstark skandieren: "Bei jeder Schweinerei ist die Deutsche Bank dabei."



Im Saal versucht Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit scharfen Worten die Stimmung wieder unter Kontrolle zu bringen. Er lässt die Demonstranten abführen. Der Ton der Videoübertragung wird währenddessen abgedreht. Erst nach Minuten kann Jain seine Rede fortsetzen. Er spricht viel über die "respektierte Marke" Deutsche Bank, über Marktführerschaft und das Vertrauen, dass er und "Jürgen" nun wiedergewinnen müssten.

Deutsche Bank in 1.000 Rechtsstreitigkeiten verwickelt

Seit 20 Monaten sind Jain und sein Partner Jürgen Fitschen nun im Amt und es gibt viel zu tun in Deutschlands größter Bank. Sie ist in inzwischen in mehr als 1.000 Rechtsstreitigkeiten verwickelt, jeder hat einen Streitwert von mehr als 100.000 Euro. Bei Bürgern und Aktionären hat sie sich dadurch alles andere als beliebt gemacht.



Fitschen und Jain sind angetreten, so betonen die beiden mehrfach, um das zu ändern. Das Wort "Kulturwandel" nehmen sie an diesem Morgen häufig in den Mund. "Einige Herausforderungen waren größer, als wir erwartet haben", sagt Jain, "und wir wissen, einige von Ihnen sind skeptisch."

Die rund 9.000 Zuhörer in der Frankfurter Festhalle bestätigen das sogar. Der Applaus, den Jain bekommt, ist verhalten. Schließlich hat er an diesem Tag auch die undankbare Aufgabe, den Aktionären klarzumachen, wo sich die Deutsche Bank zukünftig sieht: Sie will eine "globale Universalbank" sein – "ohne Wenn und Aber". Die Deutsche Bank solle eine "Topstellung in einigen Geschäftsfeldern" einnehmen – allen voran im Investmentbanking.

Das ist für manchen Aktionär eine Provokation. Die Investmentsparte ist seit der Finanzkrise mächtig in Verruf geraten, weil sie lukrative Gewinne einfährt mit nicht immer unumstrittenen Geschäften: dem Handel mit Wertpapieren, Unternehmensaufkäufen, Börsengängen und der Finanzierung von Staatsanleihen. Das Investmentbanking, so stellt Jain klar, habe mit dazu beigetragen, dass die Deutsche Bank im vergangenen Jahr "eines der besten operativen Ergebnisse in der Geschichte" eingefahren habe.