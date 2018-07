Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner der Ukraine, doch die Krise in dem osteuropäischen Land wirkt sich spürbar auf die deutschen Exporte aus: Sie gingen nach Daten des Statistischen Bundesamtes Anfang diesen Jahres gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent zurück.



Welche Waren Deutschland in erster Linie in die frühere Sowjetrepublik exportiert, zeigt die Infografik, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE aufbereitet hat. Deutschland liefert vor allem Chemieprodukte, darunter Kunststoffe, und Maschinen in die Ukraine. Beides machte im Jahr 2012 zusammen mehr als 42 Prozent der deutschen Exporte aus. Auch Autos und KFZ-Teile sind ein beliebtes Exportgut, sie machten 14,3 Prozent der Exporte aus. Die Zahlen stammen von Germany Trade and Invest, der bundeseigenen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing.

Insgesamt ist die Ukraine weitaus abhängiger von Deutschland als umgekehrt. Laut Zahlen des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft importierte die Ukraine im Jahr 2012 Waren im Wert von 5,7 Milliarden Euro aus Deutschland. Den umgekehrten Weg gingen nur Waren im Wert von 1,5 Milliarden Euro.

Die politische Krise in der Ukraine trifft die dortige Wirtschaft schwer. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) erwartet eine schwere Rezession. Sie schätzt, dass die Wirtschaftsleistung der Ukraine in diesem Jahr um sieben Prozent einbrechen wird. 2015 werde das Bruttoinlandsprodukt stagnieren.