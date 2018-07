2008 platzte in Spanien die Immobilienblase. Seitdem steckt das Land in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Vor allem junge Erwachsene leiden darunter, jeder zweite unter 25 Jahren ist arbeitslos.

Die junge Fotografin Nina Gschlößl aus Bayern zeigt in ihrem Bildband Wir treffen uns bei Sol, wie ihre Generation in Spanien mit der Krise umgeht. Die Fotos entstanden im Frühjahr 2013 für ihre Abschlussarbeit an der Folkwang Universität der Künste. Auf Wunsch der Fotografin verzichten wir auf Bildunterschriften.