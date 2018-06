ZEIT ONLINE: Herr Zilibotti, Russland und China schließen einen spektakulären Gasdeal ab. Ist das der Startschuss für weitere Geschäfte Russlands ohne den Westen?

Fabrizio Zilibotti: Die russische und die chinesische Wirtschaft profitieren voneinander. Russland liefert Güter, die China dringend braucht. Und China wiederum hat dynamische Technologie-Unternehmen, von denen Russland profitiert. Aus ökonomischer Sicht ist eine Zusammenarbeit also sehr natürlich.

ZEIT ONLINE: Aber bahnt sich hier ein Paradigmenwechsel an?

Zilibotti: Nein, das glaube ich kaum. China wird weiter zwischen den Interessen verschiedener Länder hin- und herpendeln. Peking wird sich nicht gegen die USA oder die EU stellen.



ZEIT ONLINE: Was verändert der Gasdeal für China?

Fabrizio Zilibotti Fabrizio Zilibotti von der Universität Zürich forscht seit Jahren zu Transformationsprozessen in China. 2009 wurde er als bester Ökonom Europas unter 45 Jahren ausgezeichnet. Auf Einladung des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung ist er derzeit in Berlin.

Zilibotti: Angesichts des eskalierenden Ukraine-Konflikts ist es für Russland sehr wichtig, einen alternativen Absatzmarkt zu haben. Und wenn Länder Handel betreiben, dann bauen sie auch in anderen Beziehungen Verbindungen auf – etwa in der Politik. Russland scheint hier offen zu sein. Kurzfristig, also in den kommenden Monaten, erwarte ich keine Änderung der chinesischen Außenpolitik.

ZEIT ONLINE: Frankreich steht kurz vor der Lieferung von Kriegsschiffen an Russland – doch jetzt drohen Sanktionen. Könnten solche Geschäfte in Zukunft die Chinesen übernehmen?

Zilibotti: Das kann gut sein, das wäre eine ökonomische Antwort auf den Ukraine-Konflikt. Russland wird versuchen, mehr mit China zu handeln. Aber das heißt nicht, dass auch China sich bewusst zu Russland hinwendet.



ZEIT ONLINE: Sie sind häufig in China unterwegs. Wie sehen die Chinesen den Konflikt zwischen dem Westen und Russland?



Zilibotti: Aus wirtschaftlicher Sicht ist das keine große Sache für China, dafür ist die Ukraine einfach nicht wichtig genug. Sei es in Afrika, dem Nahen Osten oder Europa: Ganz generell strebt die Regierung in Peking "Stabilität" an. Sie ergreift erst Partei, wenn etwas in der eigenen Nachbarschaft passiert – wie zum Beispiel im Konflikt mit Anrainern um mehrere Inseln im südchinesischen Meer, unter denen gewaltige Rohstoffvorkommen vermutet werden.

ZEIT ONLINE: Auch wenn die offizielle Haltung neutral ist: Auf welcher Seite steht China im Zweifel?

Zilibotti: Für China hat Russland gute Gründe, sich zu wehren. Dass der Westen die Übergangsregierung unterstützt hat, ist im Reich der Mitte nicht gerade positiv aufgefallen. Hier haben sich Europa und die USA in den Einflussbereich Russlands gewagt – und solche Sphären sollten nach Meinung Pekings nicht verletzt werden.

ZEIT ONLINE: China ist einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland. Beeinflussen die aktuellen Entwicklungen das Verhältnis?

Zilibotti: Das denke ich nicht. Deutschland ist für China wichtiger als Frankreich, Großbritannien und Italien zusammen. Gleiches gilt andersherum: Der Absatzmarkt in Fernost hat die deutsche Exportwirtschaft vor mancher Krise bewahrt. Ich bin mir sicher: Russland und China werden keinen neuen Ostblock bilden, der mit dem Westen nichts mehr zu tun haben will.