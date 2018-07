"Langsam verliere ich den Glauben an mein Land", sagt Ju Jin-su und blickt aufs Wasser. Er steht unter einem Pavillon, auf einem Tisch liegen kleine Snacks, in einer Kühltruhe neben ihm Eiscreme.



Auf der Insel Jindo, an der Südwestküste Südkoreas, vor der die Fähre Sewol auf Grund lief, verteilt der gelernte Tauchlehrer Lebensmittel an die Angehörigen, die hier den ganzen Tag lang auf die Bergung der vermissten Passagiere warten. "Mit jedem weiteren Detail über das Unglück und die Hintergründe wird alles nur noch absurder", sagt Ju. "Wir helfen hier nicht bei einem Unglück, sondern einem Kriminalfall." Nicht er müsste hier stehen und Snacks verteilen, sondern die Mitarbeiter des Unternehmens, dem die Fähre gehörte. "Aber von denen habe ich hier noch keinen gesehen."

Vor knapp drei Wochen ist die Sewol vor der Insel gesunken. Von den 476 Passagieren, die Mehrheit davon Schüler auf einer Klassenfahrt, konnten nur 174 Personen gerettet werden. Mehr als 300 sind tot oder werden seit dem 16. April vermisst. Der Fall ist eine der größten Tragödien, die Südkorea in Friedenszeiten erlebt hat. Täglich berichten Medien über die Rettungsarbeiten vor der Küste, aber auch aus anderen Teilen des Landes, wo Staatsanwaltschaft und Polizei versuchen, die Gründe für den Untergang besser zu verstehen.

Profit auf Kosten der Sicherheit

Klar ist: Mittlerweile geht es um viel mehr, als das Versagen des Schiffskapitäns, der verzögerten Evakuierung und den verspäteten Rettungsbemühungen. Es geht um die Chonghaejin Marine Company, das Unternehmen, das die Sewol ins Wasser schickte, und auf das Ju Jin-su und viele andere Koreaner jetzt so sauer sind.



Täglich werden neue Details über das Unternehmen bekannt. Sie machen deutlich, worum es dem Betreiber ging: Schnellen Profit auf Kosten der Sicherheit. Für die Chonghaejin Marine Company, die die schon 20 Jahre alte Sewol vor zwei Jahren gebraucht in Japan kaufte, war es bereits der zweite Unfall in einem Monat. Um mehr Passagiere transportieren zu können, war die Sewol vor einem guten Jahr ausgebaut worden. Die Folge: Der Schwerpunkt verlagerte sich nach oben und machte das Schiff instabiler. Zudem war die Fähre mit dem rund Dreifachen der maximal zulässigen Fracht beladen.

Interne Dokumente offenbarten den Ermittlern, dass die Überladung der Sewol am Unglückstag keine Ausnahme war. In den 13 Monaten vor dem 16. April war dies in 246 Fahrten der Fall, also fast jedes Mal. Der Geschäftsführer der Reederei, Kim Han-sik, gestand am Tag nach dem Untergang, eine "große Sünde" begangen zu haben. Worin genau er sein Vergehen sah, ob bloß im Unfall der Sewol oder noch etwas anderem, führte Kim Han-sik nicht näher aus. Die Büros des Unternehmens haben mittlerweile Ermittler durchsucht, führende Mitarbeiter stehen unter Hausarrest.

Aber wie konnte es sein, dass niemand die häufige Überladung des Schiffes bemerkt hat? Hier kommt die Verbindung zwischen der Chonghaejin Marine Company und dessen größtem Anteilseigner, dem 73-jährigen Yoo Byung-eun ins Spiel. Der Unternehmer Yoo, dessen Familie mit der Holdinggesellschaft I-One-I Holdings eine Vielzahl von Schiffen in Südkorea unterhält und zahlreiche Unternehmen besitzt, saß bereits wegen Finanzbetrugs für vier Jahre im Gefängnis. Sein Vermögen wird auf 230 Millionen US-Dollar geschätzt.