Die Deutsche Telekom steht beim Verkauf ihrer Tochter T-Mobile US an den Branchendritten Sprint Medienberichten zufolge kurz vor der Einigung auf wichtige Details. Die Nachrichtenagentur Bloombergberichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, im Gespräch sei ein Kaufpreis von 40 Dollar je Aktie. Dies würde einem Aufschlag von 17 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entsprechen und T-Mobile US mit mehr als 32 Milliarden Dollar bewerten.

Die Einigung könne im kommenden Monat bekannt gegeben werden und sehe vor, dass Sprint die Übernahme je zur Hälfte mit Bargeld und eigenen Aktien bezahle. Sprint ist eine Tochter des japanischen Mobilfunkanbieters Softbank. Die Deutsche Telekom werde demnach rund 15 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten. Auch die New York Times berichtete von der bevorstehendenEinigung, über die seit Monaten spekuliert wird.

Großer Unsicherheitsfaktor sind die US-Wettbewerbsbehörden, die einen Schulterschluss des viertgrößten US-Anbieters T-Mobile US mit Sprint skeptisch sehen. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters berichtet, um den Wettbewerbshütern entgegenzukommen, sei die Abgabe von Funkfrequenzen im Gespräch.

Die kartellrechtlichen Hürden für eine Übernahme sind hoch, da danach die Preise steigen dürften. T-Mobile US sollte vor drei Jahren bereits für 39 Milliarden Dollar an den Branchenriesen AT&T verkauft werden. Allerdings hatten die amerikanischen Behörden den Verkauf seinerzeit blockiert und argumentiert, dass es mindestens vier landesweite Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten geben müsse.

T-Mobile US galt lange als Sorgenkind der Deutschen Telekom. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die Tochter per saldo zwar 2,4 Millionen Kunden gewonnen – aber einen Verlust von 151 Millionen Dollar verbucht. Im Vorjahresquartal hatte es noch einen Gewinn von 107 Millionen Dollar gegeben.