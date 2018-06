Argentinien droht nach einer schweren juristischen Schlappe im Streit mit zwei Hedgefonds eine neue Krise der Staatsfinanzen. Im Anleihe-Rechtsstreit um die Pleite des Landes vor etwa zwölf Jahren scheiterte die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas am Montag vor dem Obersten Gerichtshof der USA mit einem Berufungsantrag. Damit haben Urteile niederer Instanzen Bestand.



Die Regierung in Buenos Aires muss somit sämtliche Gläubiger gleichbehandeln und konkret zwei Hedgefonds 1,3 Milliarden Dollar überweisen. Die beiden Finanzinvestoren hatten sich nicht an den beiden Schuldenschnitten 2005 und 2010 beteiligt und verlangen eine vollständige Auszahlung ihrer Staatsanleihen.

Argentiniens Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner zeigte sich unnachgiebig und will der Anordnung des höchsten Gerichts der USA nicht nachkommen: "Ich kann als Präsidentin das Land nicht einer solchen Erpressung unterwerfen." Argentinien kann noch beim Supreme Court eine Revision der Abweisung beantragen. Dies ist aber nur selten erfolgreich.

"Argentinien hat einen Fehler gemacht"

Hintergrund des Problems: Dem Umschuldungsangebot hatte damals nur eine Minderheit, darunter die klagenden Hedgefonds, nicht zugestimmt. 93 Prozent der Gläubiger waren mitgezogen. Üblicherweise gilt ein Schuldenschnitt dann als angenommen. Im Falle Argentiniens funktionierte dies nicht, weil eine entsprechende Klausel in den Anleihe-Verträgen fehlte.



"Dieser Zusatz sorgt dafür, dass – wenn Ärger kommt – die Mehrheit entscheidet, wie es weitergeht", sagte der Argentinien-Experte Federico Foders vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel zu ZEIT ONLINE. Argentinien habe in den neunziger Jahren aber so dringend Geld benötigt, dass auf diese Klausel nicht geachtet worden sei. "Argentinien hat einen Fehler gemacht und hätte sich besser schützen müssen."



Aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers ist Argentinien deshalb auch kein Präzedenzfall, dessen Probleme andere Pleite-Staaten nach einer Umschuldung fürchten müssen. Der sogenannte Collective Action Clause sei auf den internationalen Kapitalmärkten mittlerweile Standard, auch die Euro-Länder hätten entsprechende Klauseln.

Argentinien hatte gewarnt, dass bei der Zurückweisung der Beschwerde die "ernste Gefahr eines unmittelbaren Zahlungsausfalls" bestehe. Entsprechend deutlich kritisierte Präsidentin Kirchner das Urteil – trat aber zugleich Befürchtungen entgegen, das Land stehe nun kurz vor der Pleite. Es stehe keine Zahlungsunfähigkeit bevor, sagte die Staatschefin. Die Höhe der ausstehenden Schulden betrage inklusive Zinsen etwa 1,5 Milliarden Dollar.

Die Präsidentin kritisierte die Kläger, weil sich diese nicht wie der überwiegende Teil der Gläubiger an einem Schuldenschnitt beteiligt haben. NML Capital und andere Investoren bezeichnete sie als "Aasgeier-Fonds".



Weitere Forderungen drohen

Sollte Argentinien die geforderten 1,5 Milliarden Dollar tatsächlich zahlen, könnten weitere Gläubiger ebenfalls Forderungen in Höhe von über 20 Milliarden Dollar stellen, befürchtet die Staatschefin. Dies würde aber mehr als die Hälfte der Devisenreserven des Landes aufbrauchen.

Kirchner betonte allerdings auch, Argentinien werde den Verpflichtungen aus den umstrukturierten Schulden weiter nachkommen. Argentinien steckt derzeit in einer schweren wirtschaftlichen Krise und kämpft mit einer hohen Inflation. Das südamerikanische Land hatte erst unlängst Hoffnungen geschürt, seine angespannten Beziehungen zu den internationalen Finanzmärkten normalisieren zu können: Argentinien hatte nach mehr als zehn Jahren den Schuldenstreit mit den im sogenannten Pariser Club zusammengeschlossenen Gläubigerländern – darunter Deutschland – beigelegt und wird diese Schulden in Höhe von 9,7 Milliarden Dollar binnen fünf Jahren begleichen.