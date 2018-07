Der Medienkonzern Bertelsmann gibt das Buchclub-Geschäft auf. Die Geschäfte der Bertelsmann-Tochter DirectGroup werden zum Jahresende 2015 geschlossen. Bertelsmann begründete den Schritt mit dem seit Jahren schrumpfenden Club- und Direktvertriebsgeschäft. Betroffen sind Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Bertelsmann verkauft in seinen Filialen unter dem Namen Der Club und Zeilenreich, über Kataloge und im Internet Bücher und andere Medien. Club-Mitglieder erhalten auf ausgewählte Bücher einen Preisnachlass von bis zu 75 Prozent; die anderen Kunden bezahlen den Buchhandelspreis.

Der 1950 gegründete Club Bertelsmann war früher einer der Wachstumsmotoren des Konzerns. In Deutschland gibt es noch 52 von ursprünglich rund 320 Filialen. Im Ausland ist die DirectGroup dann nur noch in der Ukraine und Russland und mit einer 50-Prozent-Beteiligung in Spanien vertreten. Derzeit hat der deutsche Buchclub knapp eine Million Mitglieder.



Bertelsmann ist Europas größter Medienkonzern, den größten Teil der Geschäfte macht das Fernsehgeschäft mit der RTL Group aus. Im Buchgeschäft ist Bertelsmann am weltgrößten Verlag Penguin Random House beteiligt.