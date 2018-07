Traumatische Erfahrungen sind auch in Bulgarien stärker als alle Beschwichtigungen von Würdenträgern. "Die Banken sind sicher", verkündeten zu Wochenbeginn in Sofia der konservative Staatschef, die sozialistisch geführte Regierung und der Zentralbank-Chef unisono.



Dennoch bildeten sich vor vielen Banken und Geldautomaten des Balkanlandes am Montag erneut Menschentrauben. Es ist auch die Erinnerung an den Zusammenbruch von 14 Banken in der bleiernen Transformationszeit der 1990er Jahre, der viele Bulgaren angesichts mysteriöser Bank-Turbulenzen ihre Ersparnisse lieber wieder unter das Kopfkissen legen lässt.

Düstere SMS-Botschaften und E-Mails mit Warnungen vor Bankenpleiten hatten in den vergangenen Tagen zu einem panikartigen Ansturm von Kunden bei zwei der größten Geldinstitute des Landes geführt – und den Finanzsektor des Landes gehörig ins Wanken gebracht.



Misstrauen bei den Bürgern

Allein bei der First Investment Bank (Fibank), der drittgrößten Bank des Landes, wurden am Freitag binnen weniger Stunden umgerechnet 400 Millionen Euro abgehoben und damit rund zehn Prozent der Bilanzsumme der Bank. Wenige Tage zuvor hatte ein ähnlicher Sparer-Ansturm die Corporate Commercial Bank (Corpbank) ereilt: Die Zentralbank sah sich genötigt, zeitweise die Kontrolle über die viertgrößte Bank des Landes zu übernehmen.

Die Banken seien stabil, gut beaufsichtigt und verfügten über genügend Kapital, beteuerte Präsident Rossen Plewneliew, der am Wochenende eine Garantie für die Sparguthaben der beiden Banken abgab: Es gebe keine Banken-, allenfalls eine Vertrauenskrise.



Das Problem sei nicht die an sich gute Stabilität des heimischen Bankensektors, sondern das grundlegende "Misstrauen" der Bulgaren", kommentierte zu Wochenbeginn auch die Zeitung 24 Chasa: "Das Bankengeschäft basiert auf Vertrauen. Und wenn das Vertrauen der Bürger einer Gesellschaft erschöpft ist, kann es keine Banken mehr geben."

Nothilfe aus Brüssel

Tatsächlich scheint es auf den ersten Blick kaum objektive Gründe für den Argwohn der Sparer zu geben. Mit einer Staatsverschuldung von nur 18,9 Prozent und einem Haushaltsdefizit von lediglich 1,5 Prozent zählt das arme Bulgarien zumindest in Sachen Finanzstabilität zu den EU-Spitzenreitern. Auch Bulgariens Einlagenversicherung ist mit rund fünf Prozent der Summe aller Einlagen der heimischen Banken relativ gut abgesichert. Im Vergleich mit anderen EU-Staaten ist die Kapitaldeckung von Bulgariens Banken laut der EU-Kommission gut.

Um die Liquidität von Bulgariens Bankensektor zu sichern, griff Brüssel zu Wochenbeginn vorsorglich in die Hilfsschatulle. Die EU-Kommission teilte mit, man werde der Bitte Bulgariens nach einer Verlängerung einer Kreditlinie über umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro nachkommen. Die Brüsseler Nothilfe zeigte zumindest an der Sofioter Börse die erhoffte Wirkung: Nach dramatischen Verlusten am Freitag zog der Kurs der Fibank wieder kräftig an.

Das Innenministerium und die Nationalbank in Sofia machen Kriminelle für den vermuteten Versuch einer gezielten Destabilisierung des Bankensystems verantwortlich. Der erste von sieben Festgenommenen, der am Wochenende vor laufenden Kameras mit einer schwarzen Kapuze über dem Kopf in der Donaustadt Ruse von maskierten Justizbeamten abgeführt worden war, ist allerdings wieder freigelassen worden. Die Hintergründe der mysteriösen Welle von SMS-Warnungen scheinen weiterhin unklar: Als neuen Sündenbock hat Sofia mittlerweile einen von einem Tschechen geführten Investmentfonds präsentiert.

Bankenkrise belastet die Regierung

Der ohnehin angeschlagenen, von der sozialistischen BSP geführten Koalition des parteilosen Premiers Plamen Orescharski versetzt die Bankenkrise das Aus. Spätestens im August soll sein Kabinett durch eine technische Regierung ersetzt werden, die das Land bis zu den vorgezogenen Parlamentswahlen im Oktober führen soll. Die Stabilisierung des Bankensektors habe nun Priorität, so BSP-Chef Sergej Stanischew. Er sei bereit, jedes Opfer auf sich zu nehmen, bietet sich derweil der rechtspopulistische Oppositionschef und Ex-Premier Bojko Borrisov als neuer Interims-Premier an.

Auswirkungen haben die Turbulenzen der Banken in Bulgarien indes nicht nur auf die bereitwillig in die Bresche springende EU, sondern auch auf rund 2.000 Zinsjäger in Deutschland. In den vergangenen Monaten hatte die bulgarische Fibank mit hohen Festgeldzinsen verstärkt auf dem deutschen Markt um Auslandskunden gebuhlt, die insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag bei der Bank angelegt haben sollen.

Guthaben bis 100.000 Euro gelten gemäß dem neuen harmonisierten Einlagensystem in Europa als geschützt: Angeblich soll bei der Fibank laut ihres Berliner Internetvermittlers eben nur dieses Maximum von 100.000 Euro pro Auslandssparer angelegt worden sein: "Das Kundengeld ist geschützt."



Im Gegensatz zu den betroffenen Anlegern aus dem Ausland verfolgen viele Bulgaren das Bankendrama auch aus Mangel an Mitteln eher gleichgültig: Laut einer am Montag veröffentlichten Untersuchung verfügen zwei Drittel der bulgarischen Familien und Paare bis 35 Jahre über keinerlei Rücklagen und Ersparnisse.