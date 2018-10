Wenn am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien beginnt, werden Fernsehteams aus aller Welt nicht nur über die Spiele der 32 Mannschaften berichten, sondern auch über das ökonomische Lage im Land. Die Proteste gegen das Großereignis waren schon in den vergangenen Monaten Thema, und auch die gewaltigen Unterschiede zwischen Arm und Reich wurden immer wieder thematisiert.

In der Tat zählt Brasilien zu den Ländern mit den höchsten Einkommensunterschieden. Das zeigt ein Blick auf den sogenannten Gini-Koeffizienten, der die Ungleichverteilung der Einkommen misst. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen – ein Gini-Koeffizient von 0 entspräche einer vollkommen gleichmäßigen Verteilung, bei dem Wert 1 erhielte eine einzige Person das gesamte Einkommen in einer Volkswirtschaft. Brasilien hat einen Gini-Koeffizienten von 0,53; Deutschland liegt dagegen bei 0,29. Das zeigt die Infografik, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat.

In Chile, einem anderen südamerikanischen Land, ist der Wert mit 0,50 ähnlich hoch. Eine noch größere Ungleichverteilung existiert in afrikanischen Ländern. In Südafrika etwa lag der Gini-Koeffizient Ende der 2000er Jahre bei rund 0,7. Die Daten stammen von der OECD, die die Ungleichverteilung regelmäßig untersucht. Der Organisation zufolge hat sich die Lage in Brasilien in den vergangenen 20 Jahren verbessert: Anfang der 1990er Jahre lag der Gini-Koeffizient noch bei über 0,6.

Der Gini-Wert der OECD-Länder liegt im Schnitt bei etwa 0,31. In Deutschland sind die Einkommen also etwas gleicher verteilt als im OECD-Durchschnitt. Es gibt allerdings auch einige europäische Länder, die einen noch niedrigeren Gini-Wert aufweisen als Deutschland. Dazu zählen die skandinavischen Länder, Österreich, die Niederlande und Slowenien.