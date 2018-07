Das Finanzsystem in Europa ist auch fünf Jahre nach der globalen Finanzkrise nicht wirklich krisenfest. "Der Bankensektor im Euro-Raum hat sich zwar stabilisiert, er bleibt aber sehr groß und verhältnismäßig schwach kapitalisiert", heißt es in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Problematisch ist vor allem die zunehmende Konzentration in einigen EU-Ländern. In Deutschland hat der Marktanteil der fünf größten Banken zwischen 2008 und 2012 von 22,7 auf 33 Prozent zugenommen, wie unsere Infografik zeigt, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. Auch in Großbritannien und Spanien hat sich dieser Marktanteil erhöht.

In Deutschland ist die Marktkonzentration immer noch verhältnismäßig gering, hier spielen auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken eine wichtige Rolle. In Belgien, den Niederlanden und Griechenland ist der Marktanteil der fünf großen Banken mit teilweise mehr als 80 Prozent dagegen besonders hoch. Eine starke Marktkonzentration hat nach Ansicht der Ökonomen Vor- und Nachteile: Wenige große Banken seien von den Regulierungsbehörden besser und effizienter zu überwachen, heißt es in der DIW-Studie.



Gleichzeitig erhöhten sich aber die Risiken für die gesamte Branche. Großbanken könnten davon ausgehen, im Falle einer Krise vom Staat gerettet zu werden, da eine Pleite des Instituts das gesamte Finanzsystem mitreißen könnte. Dadurch entstehe der Anreiz, höhere Risiken einzugehen. "Schocks, die nur einzelne große Banken treffen, schlagen sich zudem stärker in der Gesamtwirtschaft nieder, je konzentrierter der Markt ist", heißt es in der Studie.



Kritik üben die Forscher auch an der immer noch geringen Kapitalausstattung verschiedener Finanzinstitute. Insbesondere in Deutschland und den Niederlanden sei der Bankensektor nur schwach kapitalisiert. Im Durchschnitt sei die Bilanzsumme 20-mal so hoch wie die Eigenmittel. Demgegenüber stünde der amerikanische Bankensektor erheblich besser da. Problematisch ist nach Ansicht der DIW-Experten auch die enge Verbindung zwischen Staats- und Bankrisiken, die sich unter anderem in einem hohen Anteil heimischer Staatsanleihen in den Portfolios europäischer Banken zeigt.

Das Fazit der Wissenschaftler: Die Regulierung müsse weiter verschärft werden, um das Bankensystem stabiler und widerstandsfähiger zu machen. Außerdem sei es wichtig, dass sich die Bankenaufsicht international noch besser koordiniere.