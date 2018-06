Gut, die Sache geht gerade ziemlich schief. Aber eines kann man Karsten Dormann zu Gute halten: Er befindet sich in guter Gesellschaft. Seien es UN-Waffeninspektoren, die Weltmacht USA oder sämtliche israelische Regierungen. Am Iran hat sich bislang jeder die Zähne ausgebissen. Nun trifft es also auch Karsten Dormann, den Mittelständler, der zur Fußball-WM einen kleinen Coup landen wollte. Als Geschäftspartner der Islamischen Republik.

Dormann ist einer der Geschäftsführer des Sportartikelherstellers Uhlsport. Im milliardenschweren Geschäft um Trikots, Schuhe und Bällen ist das Unternehmen ein Zwerg im Vergleich zu den mächtigen Konkurrenten Adidas und Nike. Uhlsport konzentriert sich deshalb auf Nischen wie Torwarthandschuhe und stattet kleinere Clubs mit Trikots aus. Doch die Schwaben versorgen auch eine Fußballnationalmannschaft mit Trikots: den Iran. Und der hat sich, obwohl im Fußball ebenfalls eher Zwergenniveau, tatsächlich für die Weltmeisterschaft in Brasilien qualifiziert.

Was im Unternehmen zunächst für ungebremste Freude sorgte, hat sich innerhalb weniger Wochen zur veritablen Firmenkrise entwickelt. Beim Versuch, auch ein wenig in der Sonne Brasiliens zu glänzen, ist der Mittelständler in die korrupte Welt des Fußballs geraten.

"Wenn Sie Pech haben, treffen Sie auf die korrupten Leute"

Die illegalen Geldspenden spielen im Fußball nicht nur bei der Vergabe von WM-Standorten eine Rolle. Diverse nationale Verbände sind von korrumpierbaren Funktionären durchsetzt. "Es gibt eben korrupte Leute. Wenn Sie Pech haben, treffen Sie auf die", sagt Geschäftsführer Dormann.

Für Uhlsport begannen die Probleme, als sich plötzlich Spieler der iranischen Mannschaft über die Qualität der Textilien beschwerten. Einige Trainingsanzüge seien nach dem Waschen von Größe XL auf Medium geschrumpft, bemängelte der Ersatztorwart. Zu wenig Jerseys für einen Trikotwechsel habe man bei der WM in Brasilien zur Verfügung, klagte der Verbandspräsident.

Laut Uhlsport sind bei den Iranern Plagiate gelandet, deren Qualität nicht mit den Originalen vergleichbar sei. Wie die dorthin gekommen sind, weiß das Unternehmen nicht. "Das war ein Vorwand, um irgendwie Geld zu schöpfen", ist Dormann überzeugt. Im iranischen Team habe es Kräfte gegeben, "die sich einen unmittelbaren und persönlichen Vorteil aus unserer Partnerschaft mit dem Verband versprochen haben".