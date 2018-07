Modern, jugendlich, individuell, bunt, erfrischend, wendig: Mit diesen Eigenschaften möchte Opel seinen Adam assoziiert wissen. Das kleinste Auto aus Rüsselsheim ist gleichzeitig das am meisten stylishste in der Produktpalette. An das Merkmal sparsam denkt man beim Adam allerdings eher nicht. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ein Grundpreis von 11.500 Euro in dieser Fahrzeugklasse nichts für Käufer mit zugeknöpftem Portemonnaie ist – andere Fabrikate starten hier unter 10.000 Euro.

Nun ist der Kleinstwagen auch mit Autogas-Antrieb erhältlich. An der Tankstelle soll der Adam seinem Besitzer auf diese Weise Geld sparen – Autogas, auch kurz als LPG bezeichnet, wird vom Staat mit einem niedrigeren Steuersatz gefördert. Dafür muss der Adam-Fahrer aber erst einmal tiefer in die Tasche greifen: Der Adam 1.4 LPG ecoFLEX kostet mindestens 16.150 Euro. Dafür gibt es das Modell aber bereits mit der umfangreicheren Ausstattung Jam. Der vergleichbar motorisierte Benziner-Jam beginnt bei 14.250 Euro – der LPG-Aufpreis beträgt also 1.900 Euro.

Der Jam-Käufer bekommt ein gut ausgestattetes Auto: Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 12-Volt-Steckdose, Isofix und ein Radio sind schon in der Basisausstattung dabei; bei Jam kommen Klimaanlage, Lederlenkrad, Tempomat und Bordcomputer dazu. Jegliche Art von Parkhilfe, die Opel gegen Aufpreis anbietet, kann man sich hingegen sparen: Der Adam ist kurz, die Aussicht aus den großen Fenstern gut. Und dank serienmäßiger City-Lenkung kurbelt es sich auf Knopfdruck noch einfacher als im Normalbetrieb. Während der Fahrt könnte die Lenkung aber direkter sein, sie vermittelt ein eher schwammiges Gefühl.

Billiger als Benzin

Das Entscheidende beim LPG-Adam ist aber der 1,4 Liter große Ottomotor, der sowohl Benzin als auch Autogas als Treibstoff verwerten kann. Daher besitzt das Modell zwei Tanks mit jeweils 35 Litern Volumen: den regulären Benzintank sowie einen weiteren für das Autogas unten im Heck. Der kleine Kofferraum (170 Liter) wird dadurch nicht verkleinert.

Eine Gasfüllung kostet beim derzeitigen Preis von etwa 76 Cent je Liter Flüssiggas rund 27 Euro – halb so viel wie ein voller Benzintank bei 1,53 Euro für einen Liter Super E10. Noch bis 2018 ist der niedrigere Energiesteuersatz für Autogas als Steuervergünstigung gesetzlich verankert. Deutschlandweit gibt es etwa 6.500 Autogas-Tankstellen.

Der 64 kW (87 PS) starke Motor braucht im LPG-Betrieb 6,9 Liter auf 100 Kilometer, gemessen auf dem Prüfstand. Im Benzinmodus sind es 5,5 Liter. Dass der LPG-Wert höher liegt, hängt mit der geringeren Dichte und dem geringeren Energiegehalt des Flüssiggases zusammen. Autogas ist allerdings klimafreundlicher: Der genannte LPG-Verbrauch entspricht einem CO2-Ausstoß von 112 Gramm/km, im Vergleich zu 129 Gramm im Benzin-Modus.