Der in Deutschland geplante Mindestlohn wird keine negativen Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag vorgestellte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.



Gerhard Bosch und Claudia Weinkopf vom Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen haben im Auftrag der Stiftung den aktuellen Stand der Forschung zum Thema Mindestlohn analysiert. Ihr Fazit: Die bereits existierenden Mindestlöhne in anderen Ländern haben dem Arbeitsmarkt und der Beschäftigungssituation nicht geschadet. Auch die schon existierenden Branchenmindestlöhne in Deutschland hätten keinen negativen Effekt.



Die Bundesregierung will zum Januar 2015 einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde einführen. Bis 2017 sollen in einzelnen Branchen noch Übergangsfristen gelten. In 21 der 28 EU-Länder existiert bereits eine gesetzliche Lohnuntergrenze. Im europäischen Vergleich seien die in Deutschland angestrebten 8,50 Euro eher moderat, heißt es in der Studie.

Das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung gebe der Wirtschaft auch genug Zeit, sich auf die Veränderungen einzustellen. Das Lohnniveau könnte durch allgemeinverbindliche Tarifverträge bis Ende 2016 schrittweise angepasst werden. Die Voraussetzungen für eine gesetzliche Lohnuntergrenze in Deutschland sind laut Bosch und Weinkopf zudem günstig: Die Bundesrepublik zähle zu den innovativsten Ländern Europas. Ebenfalls positiv sei die hohe Qualifikation der Beschäftigen im Niedriglohnsektor: Rund drei Viertel von ihnen hätten einen beruflichen oder akademischen Abschluss.



Um die unterschiedlichen Mindestlöhne in den verschiedenen Ländern vergleichen zu können, nutzten die beiden Autoren den so genannten Kaitz-Index. Der Index setzt den Mindestlohn in Relation zum mittleren Stundenlohn eines Vollzeitbeschäftigten. Gemessen an diesem Wert ist die Lohnuntergrenze von 11,10 Euro in Luxemburg weniger wert, als beispielsweise in Rumänien, wo der Mindestlohn knapp zehn Mal geringer ausfällt. Deutschland liegt bei diesem Vergleich im Mittelfeld. Die 8,50 Euro pro Stunde macht rund die Hälfte eines Durchschnittsverdiensts aus.

Das Lohnsystem in Deutschland sei "nach unten stark ausgefranst", schreiben die Autoren der Studie. Seit den neunziger Jahren sei der Niedriglohnsektor immer weiter gewachsen. Der Mindestlohn würde hier helfen, könne aber nicht alle Probleme lösen. Bosch und Weinkopf fordern deshalb, neben dem Mindestlohn auch die Tarifverträge zu stärken, um den Niedriglohnsektor wirksam einzudämmen.



Problematisch sind aus Sicht der Autoren die geplanten Ausnahmen. So soll beispielsweise für Langzeitarbeitslose bei Aufnahme einer Beschäftigung die ersten sechs Monate der Mindestlohn nicht gelten. Die Ausnahmeregelung sei "in hohem Maße missbrauchsanfällig", urteilen sie.



Die Autoren der Studie machen eher positive Auswirkungen des Mindestlohns aus. Die Kaufkraft der betroffenen Gruppen steige durch das zusätzliche Einkommen, damit auch die Güternachfrage. Dies könne zu mehr Beschäftigung führen. Mit den höheren Gehältern könne zudem auch die Motivation der Arbeitnehmer steigen.