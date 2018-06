Welche Folgen hat der Lieferstopp und was kann die EU tun?

Russland verhandelt seit Monaten mit der Ukraine über ausstehende Gasrechnungen. Am Montag hat die russische Seite mitgeteilt, der Ukraine kein Gas mehr zu liefern. Die ukrainische Regierung sei darüber informiert worden, dass die Gaslieferungen "auf Null" heruntergefahren worden seien, sagte der ukrainische Energieminister Jurij Prodan.



Was bedeutet die Entscheidung für die Ukraine? "Es gibt zur Zeit ausreichend Gas im Land", sagt der Energieexperte Steffen Bukold von der Energieagentur Energycomment. Das Land beziehe zwar einen Großteil seines Gases aus Russland. Aber immerhin ein Drittel der heimischen Nachfrage werde im Land selbst produziert.



Der Alltag in der Ukraine ist somit von der Entscheidung Russlands vorerst nicht betroffen. Trotz des Lieferstopps sei noch Gas in den russischen Pipelines, sagt Bukold. Auch wenn dieses aufgebraucht ist, besteht nach Ansicht des Energieexperten kein Grund zur Sorge: Die Ukraine habe, wie beispielsweise Deutschland, eigene strategische Gasvorräte.



Verteilung wird schwieriger



Diese Menge reiche aus, "um Industrie und Bevölkerung in den kommenden Monaten zu versorgen", sagt Bukold. "Engpässe sind denkbar, aber nur dann, wenn die Verteilung der Restmengen nicht gut organisiert wird." Auch die ukrainische Regierung versicherte, dass sich die Auswirkungen des Lieferstopps in Grenzen halten werden: "Wir haben uns auf die Situation vorbereitet", sagte Energieminister Prodan laut der Nachrichtenagentur Interfax. 16 Milliarden Kubikmeter Gas befinden sich demnach in ukrainischen Gaspeichern.



Schwierig wird es erst im Winter. Dann müssten sowohl Industrie als auch die privaten Haushalte ihren Verbrauch deutlich einschränken. So weit werde es aber nicht kommen, sagt Energieexperte Bukold. Für ihn ist der Lieferstopp nur eine Drohgebärde Russlands: "Der Lieferstopp ist Teil des Verhandlungspokers. Die russische Seite will zeigen, dass sie bereit ist, nicht nur zu drohen, sondern auch zu handeln, wenn sich Kiew bei den Preisverhandlungen nicht bewegt."



Sollte der Lieferstopp anhalten, könnte die EU kurzfristig einspringen. Die Speicher in der Europäischen Union sind nach Angaben von Energiekommissar Günther Oettinger aufgrund des milden Winters gut gefüllt. Diese Reserven könnten die EU in begrenztem Umfang der Ukraine zur Verfügung stellen, sagt Bukold. Die Infrastruktur dafür sei da. "Insgesamt ist die Versorgungslage in Westeuropa hervorragend."