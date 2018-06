Ein neuer europäischer Katastrophenfilm scheint sich anzukündigen: Gaskrieg – Teil Drei könnten die Liebhaber des Martialischen ihn nennen. Am Montag drehte der russische Konzern Gazprom dem Schuldner Ukraine die Pipeline ab. Zugleich reichten die staatlichen Gasfirmen beider Länder gegeneinander Klage vor dem Stockholmer Schiedsgericht ein. Gazprom verlangt die Zahlung von 4,5 Milliarden Dollar ukrainischer Gasschulden, und das ukrainische Naftogas fordert sechs Milliarden zurück, die es angeblich zwischen 2010 und 2014 zu viel bezahlt habe. Die Länge des Verfahrens und sein Ausgang sind ungewiss.

In dem Streit geht es um Schulden, den Gaspreis und die zukünftigen Vertragsbeziehungen. Und über allem liegt wie ein Schatten der russisch-ukrainische Konflikt um die Krim und die Ostukraine. Wochenlange Verhandlungen haben zu keiner Lösung geführt. Düpiert ist die Europäische Union als Dritter am Tisch, da es ihr nicht gelungen ist, eine Kompromissformel zu finden. Nun geht in Brüssel die Furcht um, dass die Ukraine sogenanntes Transitgas, das für Europa bestimmt ist, abzapfen könnte. Das hat sie 2009 schon einmal getan.

Doch zwischen dem damaligen "zweiten Gaskrieg" und dem Konflikt heute bestehen Unterschiede. Vor allem findet er diesmal im Sommer statt. Der Gasverbrauch ist wesentlich geringer als im Winter, und es bleiben gut zwei Monate Zeit, um zu einer Einigung zu finden. Die Ukraine kann vermutlich aus den eigenen Gasquellen und möglichen Zulieferungen aus der Europäischen Union für einige Monate ohne russisches Gas auskommen. Für die EU-Länder wäre es denkbar, die Liefermenge über die Ostseepipeline zu erhöhen.

Die eigenen Erdgasspeicher sind zudem nach Angaben der Vereinigung Gas Storage Europe zu 64 Prozent gefüllt. Auch die Ukraine hat in den vergangenen Wochen offenbar vorausschauend ihre Speicher aufgestockt. Sie sind fast halbvoll.

Ukraine hofft auf günstiges Gas

Der Lieferstopp war absehbar: Beide Kontrahenten glauben, von der Zuspitzung zu profitieren. Die Ukraine will vor allem einen möglichst niedrigen Gaspreis erreichen. Der Vertrag mit Gazprom, den vor gut fünf Jahren die damalige Premierministerin Julija Timoschenko abgeschlossen hat, sieht einen Preis von 485 Dollar für 1.000 Kubikmeter vor. Sogar auf dem hochpreisigen westeuropäischen Markt wäre das Wucher. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte Gazprom den Betrag auf 268,50 Dollar gesenkt – als Sonderpreis für den zu diesem Zeitpunkt amtierenden Präsidenten Viktor Janukowitsch, der gerade ein Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU abgelehnt und sich Russland zugewandt hatte.

Doch nach dem Sturz Janukowitschs kassierte Gazprom den Rabatt für die Freundschaft mit dem ukrainischen Brudervolk, die Russlands Politiker gerne in slawisch-patriotischen Reden beschwören, wieder ein. Geld ging doch vor Bruderschaft. Ein Kompromissangebot von 385 Dollar hat die Ukraine abgelehnt. Premierminister Arseni Jazenjuk besteht auf 268,50 Dollar, womit er sich bereits den Unwillen der EU-Kommission zugezogen hat. Dieser Preis ist aus Brüsseler Sicht doch zu gering. Eine Preisspanne von 350 bis 390 Dollar sei realistisch.

Kiew setzt vermutlich auch auf die traditionelle Unfähigkeit Gazproms, die eigene Position international darzustellen. Der Konzern verliert oft vor Selbstgewissheit die Übersicht und wird als grausamer Goliath des Gasmarktes verschrien; die bisherigen "Gaskriege" in den Jahren 2006 und 2009 schadeten dem Prestige von Gazprom weiter immens. Leicht wird in der Aufregung übersehen, dass die Ukraine seit Monaten ihre Schulden nicht bezahlt hat. Kaum jemand beklagt, dass diverse ukrainische Regierungen jahrelang keine Strategie zur höheren Energieeffizienz erarbeitet haben und die eigenen Gaspreise sogar unter das russische Inlandsniveau subventionierten. Dadurch produziert die Ukraine energieaufwendiger als alle anderen Ex-Sowjetrepubliken mit Ausnahme Turkmenistans.

Ebenso ging bisher unter, dass Gazprom erheblich größere Forderungen stellen könnte. Der Vertrag enthält eine Take-or-pay-Klausel. Sie schreibt eine Abnahme bestimmter Gasmengen und deren Bezahlung verpflichtend vor, auch wenn Naftogas sie gar nicht benötigt. Die Ukraine hat in den vergangenen Jahren weniger als die vereinbarten 41,6 Milliarden Kubikmeter im Jahr gekauft. Gazprom tolerierte das bisher – als Zuckerbrot zur Peitsche.