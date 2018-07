Die EU-Kommission hat die drei Milliarden Dollar schwere Übernahme des Kopfhörerherstellers und Streaming-Anbieters Beats durch Apple genehmigt. Die Kommission habe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die Behörde mit.

Zur Begründung sagten die Wettbewerbshüter, bei einem Kauf bleibe der gemeinsame Marktanteil der beiden Unternehmen bei Kopf- und Ohrhörern gering. Zudem gebe es mit Anbietern wie Bose, Sennheiser und Sony viele Konkurrenten. Auch mit Blick auf die Musik-Streaming-Angebote der beiden Unternehmen – iTunes von Apple und Beats Music – gebe es keine Bedenken, teilte die Kommission mit und verwies auf den schwedischen Streaming-Dienst Spotify und Deezer aus Frankreich.

Apple hatte Ende Mai angekündigt, Beats für drei Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) kaufen zu wollen. Es wäre der teuerste Zukauf der Unternehmensgeschichte. Die Beats-Gründer, der Rapper und Musikproduzent Dr. Dre sowie der Musikmanager Jimmy Iovine, sollen ins Apple-Management aufsteigen.

Bose reicht zwei Klagen gegen Beats

Der Audio-Spezialist Bose will die milliardenschwere Übernahme allerdings noch verhindern. Bose wirft Beats Patentverletzungen vor und reichte Klagen vor einem US-Gericht sowie der Handelskommission ITC ein. Bose erklärte in den Klagen, das Unternehmen habe seit über 30 Jahren an der Technologie zur aktiven Geräuschunterdrückung geforscht und viele Patente dafür angehäuft. Allein in aktuellen Bose-Kopfhörern sei die Technik mit 14 Schutzrechten und 13 weiteren Anträgen geschützt.